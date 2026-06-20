https://crimea.ria.ru/20260620/avito-zakryvaet-vse-obyavleniya-o-pereprodazhe-benzina-1157026812.html

"Авито" закрывает все объявления о перепродаже бензина

"Авито" закрывает все объявления о перепродаже бензина - РИА Новости Крым, 20.06.2026

"Авито" закрывает все объявления о перепродаже бензина

Платформа "Авито" скроет объявления о перепродаже бензина, чтобы исключить факты спекуляции. Об этом сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T15:42

2026-06-20T15:42

2026-06-20T15:42

авито

новости

бензин

дефицит топлива в крыму

топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Платформа "Авито" скроет объявления о перепродаже бензина, чтобы исключить факты спекуляции. Об этом сообщили в пресс-службе компании.Также платформа пересмотрит регламенты и доработает правила в этой категории, указано в сообщении.Ранее в Севастополе полицейские выявили незаконную продажу бензина марки АИ-95 по 150-200 рублей за литр, коммерцией занималась 34-летняя женщина. В полиции напоминают, что реализация топлива вне официальных автозаправочных станций и без соответствующих разрешительных документов является незаконной и представляет опасность не только для покупателей (из-за риска приобрести некачественный продукт), но и для продавца, которого могут привлечь к административной или даже к уголовной ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с бензином в Крыму: как долго продлится нехватка – заявление Аксенова300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянтаРазвожаев пригрозил спекулянтам на фоне дефицита топлива

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авито, новости, бензин, дефицит топлива в крыму, топливо