Рейтинг@Mail.ru
"Авито" закрывает все объявления о перепродаже бензина - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260620/avito-zakryvaet-vse-obyavleniya-o-pereprodazhe-benzina-1157026812.html
"Авито" закрывает все объявления о перепродаже бензина
"Авито" закрывает все объявления о перепродаже бензина - РИА Новости Крым, 20.06.2026
"Авито" закрывает все объявления о перепродаже бензина
Платформа "Авито" скроет объявления о перепродаже бензина, чтобы исключить факты спекуляции. Об этом сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T15:42
2026-06-20T15:42
авито
новости
бензин
дефицит топлива в крыму
топливо
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111472/37/1114723790_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_b3a8976653e4adbe1ad2914ec758981c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Платформа "Авито" скроет объявления о перепродаже бензина, чтобы исключить факты спекуляции. Об этом сообщили в пресс-службе компании.Также платформа пересмотрит регламенты и доработает правила в этой категории, указано в сообщении.Ранее в Севастополе полицейские выявили незаконную продажу бензина марки АИ-95 по 150-200 рублей за литр, коммерцией занималась 34-летняя женщина. В полиции напоминают, что реализация топлива вне официальных автозаправочных станций и без соответствующих разрешительных документов является незаконной и представляет опасность не только для покупателей (из-за риска приобрести некачественный продукт), но и для продавца, которого могут привлечь к административной или даже к уголовной ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с бензином в Крыму: как долго продлится нехватка – заявление Аксенова300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянтаРазвожаев пригрозил спекулянтам на фоне дефицита топлива
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111472/37/1114723790_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_6fa5a0daffcae3c495fa19c0305e876d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авито, новости, бензин, дефицит топлива в крыму, топливо
"Авито" закрывает все объявления о перепродаже бензина

Площадка "Авито" скроет все объявления о перепродаже бензина – заявление он-лайн сервиса

15:42 20.06.2026
 
© Depositphotos / AntonioGuillemF / Перейти в фотобанкПользователи за компьютером
Пользователи за компьютером
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Платформа "Авито" скроет объявления о перепродаже бензина, чтобы исключить факты спекуляции. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Все объявления по перепродаже бензина на "Авито" будут скрыты в ближайшее время во избежание спекуляций на товары первой необходимости. Правило вступило в силу, модерация запущена", – цитирует сообщение РИА Новости.
Также платформа пересмотрит регламенты и доработает правила в этой категории, указано в сообщении.
Ранее в Севастополе полицейские выявили незаконную продажу бензина марки АИ-95 по 150-200 рублей за литр, коммерцией занималась 34-летняя женщина. В полиции напоминают, что реализация топлива вне официальных автозаправочных станций и без соответствующих разрешительных документов является незаконной и представляет опасность не только для покупателей (из-за риска приобрести некачественный продукт), но и для продавца, которого могут привлечь к административной или даже к уголовной ответственности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация с бензином в Крыму: как долго продлится нехватка – заявление Аксенова
300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянта
Развожаев пригрозил спекулянтам на фоне дефицита топлива
 
АвитоНовостиБензинДефицит топлива в КрымуТопливо
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:03Что известно о нападении на людей в Краснодаре к этому часу
16:35Нападавшего на людей в Краснодаре отправят на психиатрическую экспертизу
16:28Удар ВСУ по белорусским детям и демонтаж Крымского моста: топ недели
15:52Смертельное нападение на людей в Краснодаре - что известно
15:42"Авито" закрывает все объявления о перепродаже бензина
15:37Ускользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей
15:05"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в Севастополе
14:56Над Крымом сбили беспилотники ВСУ
14:43ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре
14:27Крымский мост сейчас - обстановка с очередью
14:04Вспышка лихорадки Денге: есть ли риски распространения в России
13:44Новости СВО: армия России идет вперед и громит врага
13:10Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь
12:41Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
12:32В Крыму снова работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
12:30ВСУ сбросили взрывные устройства на трассу в ЛНР - погибли люди
12:20В Севастополе воздушная тревога - жителей призвали пройти в укрытия
12:1913 управляемых авиабомб и 740 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ
12:03Крымский мост сейчас - обстановка к полудню 20 июня
11:47Уничтожил склад дронов: Су-34М ВКС России нанес удар по окраине Харькова 0:24
Лента новостейМолния