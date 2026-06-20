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"Авито" закрывает все объявления о перепродаже бензина
"Авито" закрывает все объявления о перепродаже бензина - РИА Новости Крым, 20.06.2026
"Авито" закрывает все объявления о перепродаже бензина
Платформа "Авито" скроет объявления о перепродаже бензина, чтобы исключить факты спекуляции. Об этом сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T15:42
2026-06-20T15:42
2026-06-20T15:42
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дефицит топлива в крыму
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Платформа "Авито" скроет объявления о перепродаже бензина, чтобы исключить факты спекуляции. Об этом сообщили в пресс-службе компании.Также платформа пересмотрит регламенты и доработает правила в этой категории, указано в сообщении.Ранее в Севастополе полицейские выявили незаконную продажу бензина марки АИ-95 по 150-200 рублей за литр, коммерцией занималась 34-летняя женщина. В полиции напоминают, что реализация топлива вне официальных автозаправочных станций и без соответствующих разрешительных документов является незаконной и представляет опасность не только для покупателей (из-за риска приобрести некачественный продукт), но и для продавца, которого могут привлечь к административной или даже к уголовной ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с бензином в Крыму: как долго продлится нехватка – заявление Аксенова300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянтаРазвожаев пригрозил спекулянтам на фоне дефицита топлива
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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авито, новости, бензин, дефицит топлива в крыму, топливо
"Авито" закрывает все объявления о перепродаже бензина
Площадка "Авито" скроет все объявления о перепродаже бензина – заявление он-лайн сервиса