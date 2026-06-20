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Агент Киева совершал "акции устрашения" против военных РФ
Агент Киева совершал "акции устрашения" против военных РФ - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Агент Киева совершал "акции устрашения" против военных РФ
В Подмосковье агент Киева по заданию украинских спецслужб совершал "акции устрашения" против российских военных. Об этом в субботу сообщили в ФСБ России. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T10:22
2026-06-20T10:22
2026-06-20T10:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Подмосковье агент Киева по заданию украинских спецслужб совершал "акции устрашения" против российских военных. Об этом в субботу сообщили в ФСБ России.По данным силовиков, украинские спецслужбы завербовали жителя Московской области в Telegram под легендой работы в коллекторском агентстве.Преступную деятельность "коллектора" пресекли сотрудники ФСБ во взаимодействии с полицейскими. Пока уголовное дело открыто по статье о хулиганстве, но поскольку фигурант работал на украинские спецслужбы, то рассматривается также обвинение в госизмене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили убийства военных и теракты: ФСБ задержала трех пособников КиеваАгент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в КрымуЖитель Калужской области призывал разбомбить Крымский мост
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, происшествия, украина
Агент Киева совершал "акции устрашения" против военных РФ
Житель Подмосковья по заданию Киева совершал "акции устрашения" против военных РФ – ФСБ