Секс-символ СССР с небесным взором: легендарный человек-Ихтиандр
Секс-символ СССР с небесным взором - ко дню рождения Владимира Коренева
© Фото: kinopoisk.ruКадр из фильма "Человек-амфибия" (1961)
© Фото: kinopoisk.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Пронзительные голубые глаза, кудрявые волосы и ослепительная улыбка...
Будущий артист Владимир Коренев родился в Севастополе в семье будущего контр-адмирала 20 июня 1940 года, его детство прошло в украинском Измаиле, а когда семья переехала в Таллин, у него проявился интерес к литературе и театру.
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После школы Коренев поступил в ГИТИС и мечтал о профессии актера. Был на последнем курсе, когда из Ленинграда в Москву приехал ассистент по актерам, который искал исполнителя на главную роль в фильме "Человек-амфибия". По задумке режиссера Владимира Чеботарева, на роль Ихтиандра нужен был артист, которого никто не знал... Это была судьба.
© Фото: Ленфильм, 1961 / Перейти в фотобанк"Человек-амфибия": Ихтиандр нырял в бухте Ласпи >>https://crimea.ria.ru/cinema/20160508/1104760693.html
© Фото: Ленфильм, 1961
"Человек-амфибия": Ихтиандр нырял в бухте Ласпи >>https://crimea.ria.ru/cinema/20160508/1104760693.html
После выхода фильма, сразу попавшего в число лидеров советского кинопроката, Коренев обрел знаменитость как "человек-амфибия". Став секс-символом страны - хотя тогда так, конечно, никто не говорил.
"В Советском Союзе, в отличие от современной России, был определенный статус кинозвезд. Тот, который с успехом "вывел" Голливуд и большая часть Западной Европы - так называемые секс-символы. Достаточно вспомнить те времена, когда женщины носили прическу под Брижит Бардо, - высказал свое мнение РИА Новости Крым советский и российский режиссер, киножурналист, критик Давид Шнейдеров. - Таким секс-символом в советские времена был актер Владимир Коренев".
После премьеры страна как будто сошла с ума, рассказывает Шнейдеров: открытки с портретом актера скупали почти все советские девушки. С ними они охотились за Ихтиандром в надежде получить долгожданный автограф.
© Фото: kinopoisk.ruКадр из фильма "Человек-амфибия" (1961)
© Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Человек-амфибия" (1961)
"Эта роль сделала имя Владимиру Кореневу. Но больше у него, на мой субъективный взгляд, столь ярких ролей в кино не было", - заключил критик.
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВладимир Коренев в сцене из спектакля "Куба - любовь моя", который прошел в рамках празднования 70-летнего юбилея актера в Московском драматическом театре им. К.С.Станиславского
Владимир Коренев в сцене из спектакля "Куба - любовь моя", который прошел в рамках празднования 70-летнего юбилея актера в Московском драматическом театре им. К.С.Станиславского
К слову, сам Коренев никогда не скрывал: амплуа театрального актера ему гораздо ближе, чем кинематограф.
© Кинокомпания "Сагиттариус-Д" / Перейти в фотобанкВладимир Коренев в роли князя Василия Никитича Долгорукого в фильме "Виват, Анна!" режиссера Светланы Дружининой
© Кинокомпания "Сагиттариус-Д"
Владимир Коренев в роли князя Василия Никитича Долгорукого в фильме "Виват, Анна!" режиссера Светланы Дружининой
Сам Коренев признается: он не расстраивается из-за того, что его считают актером одной роли.
"Я снялся в десятках фильмов, не считал их никогда. Я знаю, что есть люди, которые снялись в 100 картинах. Например, вижу знакомое лицо. А где я его видел, не могу вспомнить. Хорошо, что у меня есть хоть одна картина, по которой меня знают. Хотя бы так. Потому, что не всегда бывает постоянный успех. Он бывает только у гениев. К этому надо нормально относиться", - рассказывал актер в программе "Наедине со всеми" в 2016 году.
Празднование 70-летия актера Владимира Коренева