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Секс-символ СССР с небесным взором: легендарный человек-Ихтиандр

Секс-символ СССР с небесным взором: легендарный человек-Ихтиандр - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Секс-символ СССР с небесным взором: легендарный человек-Ихтиандр

Пронзительные голубые глаза, кудрявые волосы и ослепительная улыбка... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T09:15

2026-06-20T09:15

2026-06-20T09:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Пронзительные голубые глаза, кудрявые волосы и ослепительная улыбка...Будущий артист Владимир Коренев родился в Севастополе в семье будущего контр-адмирала 20 июня 1940 года, его детство прошло в украинском Измаиле, а когда семья переехала в Таллин, у него проявился интерес к литературе и театру.После школы Коренев поступил в ГИТИС и мечтал о профессии актера. Был на последнем курсе, когда из Ленинграда в Москву приехал ассистент по актерам, который искал исполнителя на главную роль в фильме "Человек-амфибия". По задумке режиссера Владимира Чеботарева, на роль Ихтиандра нужен был артист, которого никто не знал... Это была судьба. После выхода фильма, сразу попавшего в число лидеров советского кинопроката, Коренев обрел знаменитость как "человек-амфибия". Став секс-символом страны - хотя тогда так, конечно, никто не говорил.После премьеры страна как будто сошла с ума, рассказывает Шнейдеров: открытки с портретом актера скупали почти все советские девушки. С ними они охотились за Ихтиандром в надежде получить долгожданный автограф."Эта роль сделала имя Владимиру Кореневу. Но больше у него, на мой субъективный взгляд, столь ярких ролей в кино не было", - заключил критик.К слову, сам Коренев никогда не скрывал: амплуа театрального актера ему гораздо ближе, чем кинематограф."Беги, дядь Мить": деревенский пьяница и грустный Бендер Сергей Юрский >>Сам Коренев признается: он не расстраивается из-за того, что его считают актером одной роли."Я снялся в десятках фильмов, не считал их никогда. Я знаю, что есть люди, которые снялись в 100 картинах. Например, вижу знакомое лицо. А где я его видел, не могу вспомнить. Хорошо, что у меня есть хоть одна картина, по которой меня знают. Хотя бы так. Потому, что не всегда бывает постоянный успех. Он бывает только у гениев. К этому надо нормально относиться", - рассказывал актер в программе "Наедине со всеми" в 2016 году. Сын Крестного отца и отец лжи: роли и фильмы Аль Пачино >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, культура, крым кинематографический, звезды и судьбы, кино, ссср, россия