https://crimea.ria.ru/20260620/Kakoy-segodnya-prazdnik-20-iyunya_-1118415492.html

Какой сегодня праздник: 20 июня

Какой сегодня праздник: 20 июня - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Какой сегодня праздник: 20 июня

Мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев и день защиты слонов в зоопарках. Военно-морской флот России чествует специалистов минно-торпедной службы... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T00:00

2026-06-20T00:00

2026-06-20T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев и день защиты слонов в зоопарках. Военно-морской флот России чествует специалистов минно-торпедной службы. Также в этот день родились самый известный зоолог России, автор и ведущий телепрограммы "В мире животных" Николай Дроздов и знаменитый автор "Ну, Погоди!", мультипликатор Вячеслав Котеночкин.Что празднуют в миреКаждый год мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев. Изначально дата должна была обратить внимание на проблему беженцев из Африки, поэтому совпадает с аналогичным африканских днем.20 июня также отмечается на международном уровне как Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Конечная цель авторов идеи празднования – выпустить всех слонов в дикую природу. Как показали исследования канадских ученых, слоны в неволе в среднем живут втрое меньше, чем их дикие собратья.Ежегодно 20 июня Военно-морской флот России чествует специалистов минно-торпедной службы. Профессиональный праздник этого подразделения был учрежден в 1996 году и отмечается в память о первом успешном применении минного оружия российскими моряками. Это произошло в 1855 году во время Крымской войны, когда русские моряки с помощью мин отбили атаку англо-французской эскадры на Кронштадт в Финском заливе.Знаменательные событияВ 1803 году в Санкт-Петербурге в саду Кадетского корпуса состоялся первый в России полет на воздушном шаре. В корзине находились известный французский воздухоплаватель Жак Гарнерен и его супруга. Чтобы увидеть полет, необходимо было заплатить целых два серебряных рубля. Лучшие места у стартовой площадки заняли представители императорского двора во главе с государем Александром I.В 1881 году в Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи. Линия длиной более полутора километров соединила Георгиевскую пристань реки Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества "Дружина".В 1893 году открыта основанная Дмитрием Менделеевым Главная палата мер и весов, где была создана система национальных эталонов, соответствующих мировому уровню науки и техники. Это дало возможность подготовить страну к постепенному переходу на международную метрическую систему единиц.В 1937 году успешно завершился полет Москва – Северный полюс – Ванкувер экипажа Валерия Чкалова. В воздухе летчики пробыли более 63 часов. Протяженность перелета составила 9130 км, в том числе 5900 км – над океанами.В 1945 году из Берлина в Москву доставлено Знамя Победы, ранее водруженное на крыше Рейхстага. Ежегодно 9 мая наряду с государственным флагом России Знамя Победы выносится при возложении венков к могиле Неизвестного солдата, проведении торжественных заседаний, парадов войск и шествий ветеранов Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве.В 1963 году подписан меморандум о создании "горячей линии" Вашингтон – Москва – линии прямой связи между президентом США и главой СССР. Была создана после Карибского кризиса для экстренной связи между руководителями двух сверхдержав для урегулирования острых геополитических вопросов.В 1993 году совершен первый пробный железнодорожный рейс по Евротоннелю под Ла-Маншем. Протяженность тоннеля составляет 51 км, из которых 39 проходят непосредственно под проливом. Поезда, следующие из Лондона в Париж и обратно, находятся в тоннеле от 20 до 35 минут.Кто родилсяВ 1927 году родился режиссер, художник-мультипликатор Вячеслав Котеночкин. Принимал участие в создании более 80 картин. Всенародная слава пришла к нему после создания мультфильма "Ну, погоди!" (1969 год).20 июня 1932 года на свет появился поэт и публицист, лауреат Госпремии СССР Роберт Рождественский. Его авторству также принадлежат тексты нескольких десятков популярных песен для кинофильмов "Песня неуловимых мстителей", "Погоня", "Мгновения", "Позвони мне, позвони" и многих других.В 1934 году родился Юрий Визбор – советский поэт, писатель, исполнитель авторской песни, актер. Один из основоположников жанра авторской, студенческой, туристской песни, автор более трехсот композиций. Самые известные – "А зима будет большая", "Ты у меня одна", "Милая моя", "Если я заболею", "Серега Санин".Свой 89-й день рождения празднует советский и российский ученый-зоолог, автор и ведущий телепрограммы "В мире животных" Николай Дроздов. Любимую миллионами зрителей программу Дроздов вел с момента ее основания в 1977 году и до 2019 года. Также Николай Николаевич – доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, автор и соавтор многих телефильмов и видеофильмов о природе и животных.20 июня 1940 года родился советский и российский актер театра и кино, народный артист России Владимир Коренев. Самая известная его роль в кино – Ихтиандр в "Человеке-амфибии" (1961).59 лет исполняется знаменитой австралийской актрисе Николь Кидман. В 2003 году она получила "Оскара" за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы". Николь – обладательница пяти премий "Золотой глобус", приза "Серебряный медведь", премии BAFTA и двух премий "Эмми".В 1968 году на свет появился кинорежиссер, сценарист, продюсер и музыкант Роберт Родригес. На его счету около тридцати кинолент, некоторые из них Родригес снял в сотрудничестве с Квентином Тарантино: "Четыре комнаты", "От заката до рассвета", "Грайндхаус".Еще в этот день родились советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Ольга Прокофьева, российский футболист Алексей Березуцкий.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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