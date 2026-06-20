Рейтинг@Mail.ru
187 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260620/187-ukrainskikh-dronov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-noch-1157021800.html
187 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
187 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 20.06.2026
187 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
Силы ПВО за ночь сбили 187 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T07:37
2026-06-20T07:38
министерство обороны рф
атаки всу
атаки всу на крым
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156132496_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_95569fd296737ed35b775965c0e637e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 187 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В течение ночи в период с 20.00 мск 19 июня т.г. до 7.00 мск 20 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260620/nochnaya-ataka-vsu-na-sevastopol---chto-izvestno-1157021457.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156132496_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6084cd61b3c6dd3026a1eec7dd48755a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
187 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь

187 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь

07:37 20.06.2026 (обновлено: 07:38 20.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 187 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 19 июня т.г. до 7.00 мск 20 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского моря", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
07:08
Ночная атака ВСУ на Севастополь - что известно
 
Министерство обороны РФАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)КрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:22Агент Киева совершал "акции устрашения" против военных РФ
09:48Где заправиться в Севастополе – адреса АЗС
09:39Комплексное развитие территорий: как работает механизм в Крыму
09:32Где купить бензин в городах Крыма в субботу
09:15Секс-символ СССР с небесным взором: легендарный человек-Ихтиандр
08:45Как водружали Знамя Победы над рейхстагом – инфографика
08:11Успеть за лето: как идет подготовка к новому отопительному сезону в Крыму
07:56Под Симферополем обесточены три поселка - когда дадут свет
07:37187 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
07:32Крымский мост сейчас - обстановка после ночной атаки ВСУ на Крым
07:08Ночная атака ВСУ на Севастополь - что известно
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 20 июня
23:09В Крыму громко - работает ПВО
23:05Все поезда "Таврия" в Крым и из Крыма 20 июня закончат и начнут путь в Керчи
22:55Понижение ключевой ставки и удары возмездия по Украине - главное за день
22:20Утверждена программа изучения арабского языка в школах России
22:11Крымский мост сейчас - обстановка на вечер пятницы
22:11В субботу ограничат движение по улице в центре Симферополя
22:00Президент Польши лишил Зеленского ордена "Белого орла"
Лента новостейМолния