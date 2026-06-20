https://crimea.ria.ru/20260620/187-ukrainskikh-dronov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-noch-1157021800.html

187 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь

187 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 20.06.2026

187 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь

Силы ПВО за ночь сбили 187 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T07:37

2026-06-20T07:37

2026-06-20T07:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 187 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В течение ночи в период с 20.00 мск 19 июня т.г. до 7.00 мск 20 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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