https://crimea.ria.ru/20260620/187-ukrainskikh-dronov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-noch-1157021800.html
187 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
187 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 20.06.2026
187 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
Силы ПВО за ночь сбили 187 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T07:37
2026-06-20T07:37
2026-06-20T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 187 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В течение ночи в период с 20.00 мск 19 июня т.г. до 7.00 мск 20 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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187 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
187 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
07:37 20.06.2026 (обновлено: 07:38 20.06.2026)