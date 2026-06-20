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13 управляемых авиабомб и 740 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ
13 управляемых авиабомб и 740 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 20.06.2026
13 управляемых авиабомб и 740 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ
Средства ПВО за сутки уничтожили 740 беспилотников и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T12:19
2026-06-20T12:19
2026-06-20T12:27
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Средства ПВО за сутки уничтожили 740 беспилотников и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
13 управляемых авиабомб и 740 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ
13 управляемых авиабомб и 740 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за сутки
12:19 20.06.2026 (обновлено: 12:27 20.06.2026)