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13 управляемых авиабомб и 740 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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13 управляемых авиабомб и 740 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ
13 управляемых авиабомб и 740 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 20.06.2026
13 управляемых авиабомб и 740 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ
Средства ПВО за сутки уничтожили 740 беспилотников и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T12:19
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всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Средства ПВО за сутки уничтожили 740 беспилотников и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
13 управляемых авиабомб и 740 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ

13 управляемых авиабомб и 740 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за сутки

12:19 20.06.2026 (обновлено: 12:27 20.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Средства ПВО за сутки уничтожили 740 беспилотников и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится с сообщении.
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