https://crimea.ria.ru/20260619/zelenskiy-vystupil-s-ugrozami-v-adres-lukashenko-i-belorussii-1157018065.html

Зеленский выступил с угрозами в адрес Лукашенко и Белоруссии

Зеленский выступил с угрозами в адрес Лукашенко и Белоруссии - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Зеленский выступил с угрозами в адрес Лукашенко и Белоруссии

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T21:56

2026-06-19T21:56

2026-06-19T21:56

владимир зеленский

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь.С таким заявлением Зеленский выступил через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Президент Белоруссии называл случившееся открытым фашизмом, заявив, что ждет ответа от Киева.По словам Лукашенко, теракт произошел из-за того, что кому-то не нравится спокойное поведение Минска. Он предупредил, что провокации и попытки втянуть страну в конфликт могут привести к неприятным последствиям. А из-за беспрецедентного накала на южной границе военные будут охранять ее в усиленном режиме.Украинские боевики ударили по автобусу при помощи БПЛА 17 июня. Он ехал в Геленджик из города Речицы в Гомельской области Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — воспитанники спортивной школы.Погибла женщина, сопровождавшая их, позже стало известно, что она была беременна. Восемь человек получили ранения. Владимир Путин поручил Минздраву оказать им помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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