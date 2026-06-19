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Зеленский выступил с угрозами в адрес Лукашенко и Белоруссии - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Зеленский выступил с угрозами в адрес Лукашенко и Белоруссии
Зеленский выступил с угрозами в адрес Лукашенко и Белоруссии - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Зеленский выступил с угрозами в адрес Лукашенко и Белоруссии
Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T21:56
2026-06-19T21:56
владимир зеленский
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь.С таким заявлением Зеленский выступил через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Президент Белоруссии называл случившееся открытым фашизмом, заявив, что ждет ответа от Киева.По словам Лукашенко, теракт произошел из-за того, что кому-то не нравится спокойное поведение Минска. Он предупредил, что провокации и попытки втянуть страну в конфликт могут привести к неприятным последствиям. А из-за беспрецедентного накала на южной границе военные будут охранять ее в усиленном режиме.Украинские боевики ударили по автобусу при помощи БПЛА 17 июня. Он ехал в Геленджик из города Речицы в Гомельской области Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — воспитанники спортивной школы.Погибла женщина, сопровождавшая их, позже стало известно, что она была беременна. Восемь человек получили ранения. Владимир Путин поручил Минздраву оказать им помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир зеленский, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, украина, россия, политика, новости
Зеленский выступил с угрозами в адрес Лукашенко и Белоруссии

Зеленский выступил с угрозами в адрес Лукашенко

21:56 19.06.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь.
"Пусть выключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно это сделать. <...> Если он этого не сделает, сделаем мы", — сказал глава киевского режима журналистам.
С таким заявлением Зеленский выступил через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Президент Белоруссии называл случившееся открытым фашизмом, заявив, что ждет ответа от Киева.
По словам Лукашенко, теракт произошел из-за того, что кому-то не нравится спокойное поведение Минска. Он предупредил, что провокации и попытки втянуть страну в конфликт могут привести к неприятным последствиям. А из-за беспрецедентного накала на южной границе военные будут охранять ее в усиленном режиме.
Украинские боевики ударили по автобусу при помощи БПЛА 17 июня. Он ехал в Геленджик из города Речицы в Гомельской области Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — воспитанники спортивной школы.
Погибла женщина, сопровождавшая их, позже стало известно, что она была беременна. Восемь человек получили ранения. Владимир Путин поручил Минздраву оказать им помощь.
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Владимир ЗеленскийПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаРоссияПолитикаНовости
 
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