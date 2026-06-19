https://crimea.ria.ru/20260619/zaes-podverglas-massirovannoy-atake-bespilotnikov--1156996357.html
ЗАЭС подверглась массированной атаке беспилотников
ЗАЭС подверглась массированной атаке беспилотников - РИА Новости Крым, 19.06.2026
ЗАЭС подверглась массированной атаке беспилотников
Транспортный цех на территории Запорожской атомной электростанции горит после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T08:26
2026-06-19T08:26
2026-06-19T08:28
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
атаки всу
происшествия
обстрелы всу
новые регионы россии
атомная энергетика
новости
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129806754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_868b01f105e8c9450deb423c440aec55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Транспортный цех на территории Запорожской атомной электростанции горит после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщается в официальном канале станции в МАКС.Пострадавших нет. Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. "Полный масштаб ущерба оценить не представляется возможным из-за сохраняющейся высокой угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров поврежденных объектов", - отметили на ЗАЭС.Как отметили на станции, ВСУ рассчитывают нарушить работу транспортной инфраструктуры станции, затруднить логистику и перевозку персонала, тем самым создать дополнительные риски для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС."Несмотря на продолжающиеся провокации, персонал станции принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта", - заверили в пресс-службе.Один из работников Запорожской АЭС погиб и еще один получил ранение в результате беспилотной атаки ВСУ на Энергодар в среду. Как заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, речь о сотрудниках, напрямую ответственных за ядерную безопасность.13 июня украинские боевики атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома. Ранее в июне ВСУ атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара. Били в том числе по территории ЗАЭС, где находилась техника, обошлось без жертв, но есть раненые.Президент России Владимир Путин ранее назвал очень опасной ситуацию с регулярными обстрелами станции украинской стороной и указал, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом на ЗАЭС в результате ударов киевского режима, ветер может подуть и в Европу.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129806754_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_59ebdad21cd66043f482e8755603b1a7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, атаки всу, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, атомная энергетика, новости, новости сво, пожар
ЗАЭС подверглась массированной атаке беспилотников
Транспортный цех Запорожской атомной станции горит после массированной атаки ВСУ
08:26 19.06.2026 (обновлено: 08:28 19.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Транспортный цех на территории Запорожской атомной электростанции горит после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщается в официальном канале станции в МАКС.
"Зафиксировано не менее четырнадцати ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны.
"Полный масштаб ущерба оценить не представляется возможным из-за сохраняющейся высокой угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров поврежденных объектов", - отметили на ЗАЭС.
Как отметили на станции, ВСУ рассчитывают нарушить работу транспортной инфраструктуры станции, затруднить логистику и перевозку персонала, тем самым создать дополнительные риски для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.
"Несмотря на продолжающиеся провокации, персонал станции принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта", - заверили в пресс-службе.
Один из работников Запорожской АЭС погиб и еще один получил ранение
в результате беспилотной атаки ВСУ на Энергодар в среду. Как заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, речь о сотрудниках, напрямую ответственных за ядерную безопасность.
13 июня украинские боевики атаковали транспортный цех
Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома. Ранее в июне ВСУ атаковали жилую застройку
и гражданскую инфраструктуру Энергодара. Били в том числе по территории ЗАЭС, где находилась техника, обошлось без жертв, но есть раненые.
Президент России Владимир Путин ранее назвал очень опасной ситуацию с регулярными обстрелами станции украинской стороной и указал, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом на ЗАЭС в результате ударов киевского режима, ветер может подуть и в Европу.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.