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ЗАЭС подверглась массированной атаке беспилотников

ЗАЭС подверглась массированной атаке беспилотников - РИА Новости Крым, 19.06.2026

ЗАЭС подверглась массированной атаке беспилотников

Транспортный цех на территории Запорожской атомной электростанции горит после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T08:26

2026-06-19T08:26

2026-06-19T08:28

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Транспортный цех на территории Запорожской атомной электростанции горит после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщается в официальном канале станции в МАКС.Пострадавших нет. Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. "Полный масштаб ущерба оценить не представляется возможным из-за сохраняющейся высокой угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров поврежденных объектов", - отметили на ЗАЭС.Как отметили на станции, ВСУ рассчитывают нарушить работу транспортной инфраструктуры станции, затруднить логистику и перевозку персонала, тем самым создать дополнительные риски для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС."Несмотря на продолжающиеся провокации, персонал станции принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта", - заверили в пресс-службе.Один из работников Запорожской АЭС погиб и еще один получил ранение в результате беспилотной атаки ВСУ на Энергодар в среду. Как заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, речь о сотрудниках, напрямую ответственных за ядерную безопасность.13 июня украинские боевики атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома. Ранее в июне ВСУ атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара. Били в том числе по территории ЗАЭС, где находилась техника, обошлось без жертв, но есть раненые.Президент России Владимир Путин ранее назвал очень опасной ситуацию с регулярными обстрелами станции украинской стороной и указал, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом на ЗАЭС в результате ударов киевского режима, ветер может подуть и в Европу.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, атаки всу, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, атомная энергетика, новости, новости сво, пожар