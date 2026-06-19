https://crimea.ria.ru/20260619/vzyatka-v-gai-za-ekzamen-na-prava--zhitelnitsu-sevastopolya-budut-sudit-1157006904.html

Взятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судить

Взятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судить - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Взятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судить

36-летняя жительница Севастополя предстанет перед судом по обвинению в попытке дать взятку за сдачу экзамена в ГАИ, информирует в пятницу пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T13:47

2026-06-19T13:47

2026-06-19T13:47

новости

новости крыма

крым

водительские права

взятка

гаи

происшествия

севастополь

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. 36-летняя жительница Севастополя предстанет перед судом по обвинению в попытке дать взятку за сдачу экзамена в ГАИ, информирует в пятницу пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, обучение в автошколе обвиняемая проходила в 2025 году, но сдать практическую часть экзамена на права категории "В" не смогла.Сейчас расследование завершено. Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Ленинский районный суд. Материалы в отношении посредника выделены в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взяткиВ Крыму двух сотрудников ДПС отправили в колонию за взяткуКрымчанина будут судить за попытку подкупить сотрудника ГАИ за 500 евро

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, крым, водительские права, взятка, гаи, происшествия, севастополь, новости севастополя