Рейтинг@Mail.ru
Взятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судить - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260619/vzyatka-v-gai-za-ekzamen-na-prava--zhitelnitsu-sevastopolya-budut-sudit-1157006904.html
Взятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судить
Взятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судить - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Взятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судить
36-летняя жительница Севастополя предстанет перед судом по обвинению в попытке дать взятку за сдачу экзамена в ГАИ, информирует в пятницу пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T13:47
2026-06-19T13:47
новости
новости крыма
крым
водительские права
взятка
гаи
происшествия
севастополь
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. 36-летняя жительница Севастополя предстанет перед судом по обвинению в попытке дать взятку за сдачу экзамена в ГАИ, информирует в пятницу пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, обучение в автошколе обвиняемая проходила в 2025 году, но сдать практическую часть экзамена на права категории "В" не смогла.Сейчас расследование завершено. Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Ленинский районный суд. Материалы в отношении посредника выделены в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взяткиВ Крыму двух сотрудников ДПС отправили в колонию за взяткуКрымчанина будут судить за попытку подкупить сотрудника ГАИ за 500 евро
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fa7624f94b44e8c13692f4ffb6166204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, крым, водительские права, взятка, гаи, происшествия, севастополь, новости севастополя
Взятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судить

Жительница Севастополя пойдет под суд по делу о взятке за сдачу экзамена в ГАИ

13:47 19.06.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. 36-летняя жительница Севастополя предстанет перед судом по обвинению в попытке дать взятку за сдачу экзамена в ГАИ, информирует в пятницу пресс-служба прокуратуры города.
По версии следствия, обучение в автошколе обвиняемая проходила в 2025 году, но сдать практическую часть экзамена на права категории "В" не смогла.
"Опасаясь повторной неудачи, женщина передала 40 тысяч рублей через посредника в качестве взятки должностному лицу Госавтоинспекции для якобы гарантированной успешной сдачи экзамена", – сказано в сообщении.
Сейчас расследование завершено. Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Ленинский районный суд. Материалы в отношении посредника выделены в отдельное производство.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взятки
В Крыму двух сотрудников ДПС отправили в колонию за взятку
Крымчанина будут судить за попытку подкупить сотрудника ГАИ за 500 евро
 
НовостиНовости КрымаКрымВодительские праваВзяткаГАИПроисшествияСевастопольНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03У Крымского моста начала расти очередь
13:47Взятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судить
13:33ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25%
13:30Воздушная тревога в Севастополе звучит в четвертый раз за сутки
13:17Чума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие
13:12ВСУ теряют людей и технику – страшные цифры потерь Киева за неделю
12:57Выдачи льготной и рыночной ипотеки ВТБ сравнялись
12:53США намеренно скрывали данные о биолабораториях на Украине и в других странах
12:47Путин провел оперативное совещание Совбеза
12:41Восьмилетняя девочка погибла при атаке ВСУ на Подмосковье
12:32Армия России нанесла семь ударов возмездия
12:26В Севастополе женщина продавала "материковый" бензин по 200 рублей за литр
12:17В Крыму изменили движение поездов "Таврия" на один день
12:15Армия России освободила Юрковку в ДНР
12:09Серия мощных землетрясений произошла на Камчатке – что известно
11:59Более 5 миллионов россиян получают пенсию через ВТБ
11:52В Севастополе в пятницу паром пропустит два рейса
11:44Новости Севастополя: пять атак ВСУ на город отбили за ночь и утро
11:39Алушта в понедельник останется без воды
11:34Взрывы и стрельба слышны вдоль всего побережья Севастополя
Лента новостейМолния