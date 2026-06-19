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Взятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судить
Взятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судить - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Взятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судить
36-летняя жительница Севастополя предстанет перед судом по обвинению в попытке дать взятку за сдачу экзамена в ГАИ, информирует в пятницу пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T13:47
2026-06-19T13:47
2026-06-19T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. 36-летняя жительница Севастополя предстанет перед судом по обвинению в попытке дать взятку за сдачу экзамена в ГАИ, информирует в пятницу пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, обучение в автошколе обвиняемая проходила в 2025 году, но сдать практическую часть экзамена на права категории "В" не смогла.Сейчас расследование завершено. Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Ленинский районный суд. Материалы в отношении посредника выделены в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взяткиВ Крыму двух сотрудников ДПС отправили в колонию за взяткуКрымчанина будут судить за попытку подкупить сотрудника ГАИ за 500 евро
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Взятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судить
Жительница Севастополя пойдет под суд по делу о взятке за сдачу экзамена в ГАИ