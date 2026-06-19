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Взрывы и стрельба слышны вдоль всего побережья Севастополя
Взрывы и стрельба слышны вдоль всего побережья Севастополя - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Взрывы и стрельба слышны вдоль всего побережья Севастополя
В пятницу в Севастополе до позднего вечера вдоль всего побережья будут слышны взрывы и стрельба. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это связано с... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T11:34
2026-06-19T11:34
2026-06-19T11:34
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе до позднего вечера вдоль всего побережья будут слышны взрывы и стрельба. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это связано с учениями военных.По информации Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Взрывы и стрельба слышны вдоль всего побережья Севастополя
В Севастополе на всем побережье до позднего вечера пятницы будут слышны взрывы и стрельба