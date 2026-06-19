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Взрывы и стрельба слышны вдоль всего побережья Севастополя

Взрывы и стрельба слышны вдоль всего побережья Севастополя - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Взрывы и стрельба слышны вдоль всего побережья Севастополя

В пятницу в Севастополе до позднего вечера вдоль всего побережья будут слышны взрывы и стрельба. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это связано с... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T11:34

2026-06-19T11:34

2026-06-19T11:34

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе до позднего вечера вдоль всего побережья будут слышны взрывы и стрельба. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это связано с учениями военных.По информации Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя