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Взрывы и стрельба слышны вдоль всего побережья Севастополя - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Взрывы и стрельба слышны вдоль всего побережья Севастополя
Взрывы и стрельба слышны вдоль всего побережья Севастополя - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Взрывы и стрельба слышны вдоль всего побережья Севастополя
В пятницу в Севастополе до позднего вечера вдоль всего побережья будут слышны взрывы и стрельба. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это связано с... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T11:34
2026-06-19T11:34
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе до позднего вечера вдоль всего побережья будут слышны взрывы и стрельба. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это связано с учениями военных.По информации Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя
Взрывы и стрельба слышны вдоль всего побережья Севастополя

В Севастополе на всем побережье до позднего вечера пятницы будут слышны взрывы и стрельба

11:34 19.06.2026
 
© Министерство обороны РФУчения флота. Архивное фото
Учения флота. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе до позднего вечера вдоль всего побережья будут слышны взрывы и стрельба. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это связано с учениями военных.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами (ПДСС)", - написал в своем канале в МАКС губернатор.
По информации Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Севастополя
 
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