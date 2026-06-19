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Выдачи льготной и рыночной ипотеки ВТБ сравнялись

Выдачи льготной и рыночной ипотеки ВТБ сравнялись - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Выдачи льготной и рыночной ипотеки ВТБ сравнялись

Продажи рыночной и льготной ипотеки ВТБ в первой половине июня сравнялись, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T12:57

2026-06-19T12:57

2026-06-19T12:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Продажи рыночной и льготной ипотеки ВТБ в первой половине июня сравнялись, сообщает пресс-служба банка.Драйверы тренда - снижение ключевой ставки ЦБ и реализация отложенного спроса, поясняет ВТБ.Сообщается, что доля ипотеки без господдержки на рынке, державшаяся в начале года на минимальных 18%, резко выросла после корректировки условий "семейной" программы с февраля.Начиная с июля ВТБ ожидает, что доля рыночных программ будет стабильно превышать 50% ежемесячно."Это не сезонный всплеск, а системная тенденция, которая формируется под влиянием двух факторов: последовательного снижения ключевой ставки и реализации отложенного спроса. Мы ожидаем, что во втором полугодии баланс сегментов окончательно закрепится", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.По прогнозу банка, объем выдач ипотеки в России за январь-июнь достигнет 2,1 триллиона рублей. Это на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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