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ВСУ теряют людей и технику – страшные цифры потерь Киева за неделю

ВСУ теряют людей и технику – страшные цифры потерь Киева за неделю - РИА Новости Крым, 19.06.2026

ВСУ теряют людей и технику – страшные цифры потерь Киева за неделю

ВСУ за неделю потеряли на всех фронтах еще 9525 боевиков, 100 бронемашин и другие вооружения и технику. Об этом сообщается в пятничной сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T13:12

2026-06-19T13:12

2026-06-19T13:12

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за неделю потеряли на всех фронтах еще 9525 боевиков, 100 бронемашин и другие вооружения и технику. Об этом сообщается в пятничной сводке Минобороны России.В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1540 боевиков, десять боевых бронированных машин, 78 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Потери противника составили более 1490 военных, 24 боевые бронированные машины, 120 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. В Константиновка штурмовые группы продолжили уничтожение окруженного противника и наступление в Николаевском микрорайоне. Всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 985 человек, 27 боевых бронированных машин, 143 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии.Группа войск "Центр" ликвидировала более 2040 вражеских солдат, 18 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".В течение недели подразделения "Востока" продолжали активное наступление, ликвидировали свыше 3140 боевичков киевскогорежима, 20 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" за неделю разбили более 330 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, 102 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и 24 станции радиоэлектронной борьбы.Средства ПВО сбиты 89 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет наземного базирования "Фламинго" и 3909 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 165 087 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 833 танка и другие боевые бронированные машины, 1 740 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 410 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 436 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла семь ударов возмездияАрмия России освободила Юрковку в ДНРПрятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУ

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