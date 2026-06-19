Рейтинг@Mail.ru
ВСУ теряют людей и технику – страшные цифры потерь Киева за неделю - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260619/vsu-teryayut-lyudey-i-tekhniku--strashnye-tsifry-poter-kieva-za-nedelyu-1157004617.html
ВСУ теряют людей и технику – страшные цифры потерь Киева за неделю
ВСУ теряют людей и технику – страшные цифры потерь Киева за неделю - РИА Новости Крым, 19.06.2026
ВСУ теряют людей и технику – страшные цифры потерь Киева за неделю
ВСУ за неделю потеряли на всех фронтах еще 9525 боевиков, 100 бронемашин и другие вооружения и технику. Об этом сообщается в пятничной сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T13:12
2026-06-19T13:12
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
украина
министерство обороны рф
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/13/1157004502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24dd8db012abea283751cfc3cd23f3e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за неделю потеряли на всех фронтах еще 9525 боевиков, 100 бронемашин и другие вооружения и технику. Об этом сообщается в пятничной сводке Минобороны России.В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1540 боевиков, десять боевых бронированных машин, 78 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Потери противника составили более 1490 военных, 24 боевые бронированные машины, 120 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. В Константиновка штурмовые группы продолжили уничтожение окруженного противника и наступление в Николаевском микрорайоне. Всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 985 человек, 27 боевых бронированных машин, 143 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии.Группа войск "Центр" ликвидировала более 2040 вражеских солдат, 18 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".В течение недели подразделения "Востока" продолжали активное наступление, ликвидировали свыше 3140 боевичков киевскогорежима, 20 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" за неделю разбили более 330 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, 102 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и 24 станции радиоэлектронной борьбы.Средства ПВО сбиты 89 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет наземного базирования "Фламинго" и 3909 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 165 087 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 833 танка и другие боевые бронированные машины, 1 740 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 410 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 436 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла семь ударов возмездияАрмия России освободила Юрковку в ДНРПрятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУ
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/13/1157004502_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c50ac3147a4c54053a8a3255e54e4d51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, украина, министерство обороны рф, новости, инфографика
ВСУ теряют людей и технику – страшные цифры потерь Киева за неделю

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли на всех фронтах еще 9525 боевиков

13:12 19.06.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за неделю потеряли на всех фронтах еще 9525 боевиков, 100 бронемашин и другие вооружения и технику. Об этом сообщается в пятничной сводке Минобороны России.
В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1540 боевиков, десять боевых бронированных машин, 78 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Потери противника составили более 1490 военных, 24 боевые бронированные машины, 120 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. В Константиновка штурмовые группы продолжили уничтожение окруженного противника и наступление в Николаевском микрорайоне. Всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 985 человек, 27 боевых бронированных машин, 143 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии.
Группа войск "Центр" ликвидировала более 2040 вражеских солдат, 18 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".
В течение недели подразделения "Востока" продолжали активное наступление, ликвидировали свыше 3140 боевичков киевскогорежима, 20 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.
Сводка МО РФ за 19 июняСводка МО РФ за 19 июня
Подразделения группировки войск "Днепр" за неделю разбили более 330 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, 102 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и 24 станции радиоэлектронной борьбы.
Средства ПВО сбиты 89 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет наземного базирования "Фламинго" и 3909 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 165 087 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 833 танка и другие боевые бронированные машины, 1 740 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 410 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 436 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России нанесла семь ударов возмездия
Армия России освободила Юрковку в ДНР
Прятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУ
 
Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОУкраинаМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03У Крымского моста начала расти очередь
13:47Взятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судить
13:33ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25%
13:30Воздушная тревога в Севастополе звучит в четвертый раз за сутки
13:17Чума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие
13:12ВСУ теряют людей и технику – страшные цифры потерь Киева за неделю
12:57Выдачи льготной и рыночной ипотеки ВТБ сравнялись
12:53США намеренно скрывали данные о биолабораториях на Украине и в других странах
12:47Путин провел оперативное совещание Совбеза
12:41Восьмилетняя девочка погибла при атаке ВСУ на Подмосковье
12:32Армия России нанесла семь ударов возмездия
12:26В Севастополе женщина продавала "материковый" бензин по 200 рублей за литр
12:17В Крыму изменили движение поездов "Таврия" на один день
12:15Армия России освободила Юрковку в ДНР
12:09Серия мощных землетрясений произошла на Камчатке – что известно
11:59Более 5 миллионов россиян получают пенсию через ВТБ
11:52В Севастополе в пятницу паром пропустит два рейса
11:44Новости Севастополя: пять атак ВСУ на город отбили за ночь и утро
11:39Алушта в понедельник останется без воды
11:34Взрывы и стрельба слышны вдоль всего побережья Севастополя
Лента новостейМолния