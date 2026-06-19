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Все поезда "Таврия" в Крым и из Крыма 20 июня закончат и начнут путь в Керчи

Все поезда "Таврия" в Крым и из Крыма 20 июня закончат и начнут путь в Керчи - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Все поезда "Таврия" в Крым и из Крыма 20 июня закончат и начнут путь в Керчи

Все поезда "Таврия", прибывающие в Крым 20 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи. Об этом сообщили в компании "Гранд... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T23:05

2026-06-19T23:05

2026-06-19T23:05

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поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия", прибывающие в Крым 20 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Начиная с 10 июня и до конца сентября часть маршрутов поездов "Таврия" были укорочены до Керчи, другие поезда продолжили ходить до Феодосии, Симферополя и Севастополя.Ниже приводим расписание из Крыма поездов и автобусов, маршрут которых был оперативно изменен на 20 июня. ИЗ КРЫМА№17/18 Симферополь – Москва (отправление из Керчи в 18:57). Посадка в автобус в Симферополе запланирована на 14:00. Автобус проследует через – Владиславовку в 16:30; – Семь Колодезей в 17:00. Прибытие в Керчь – в 18:00.№25/26 Симферополь – Минеральные Воды (отправление из Керчи в 20:54). Посадка в автобус в Симферополе запланирована на 15:00. Автобус проследует через – Владиславовку в 18:00; – Семь Колодезей в 18:30. Прибытие в Керчь – в 19:30.№27/28 Симферополь – Москва (отправление из Керчи в 21:55). Посадка в автобус в Симферополе запланирована на 17:00. Автобус проследует через – Владиславовку в 20:00; – Семь Колодезей в 20:30. Прибытие в Керчь – в 21:20.№91/92 Севастополь – Москва (отправление из Керчи в 21:40). Посадка в автобус в Севастополе запланирована на 14:00. Автобус проследует через – Бахчисарай в 15:45; – Симферополь в 16:30; – Владиславовку в 18:30; – Семь Колодезей в 19:00; – Багерово в 20:00. Прибытие в Керчь – в 20:30.№179/180 Симферополь – Санкт-Петербург (отправление из Керчи в 21:19). Посадка в автобус в Евпатории запланирована на 13:00. Автобус проследует через – Саки в 14:40; – Симферополь в 17:00; – Владиславовку в 19:00; – Семь Колодезей в 19:30; – Багерово в 20:15. Прибытие в Керчь – в 20:40.№315/316 Симферополь – Адлер (отправление из Керчи в 20:27). Посадка в автобус в Симферополе запланирована на 15:00. Автобус проследует через – Владиславовку в 17:50; – Семь Колодезей в 18:20; – Багерово в 19:15. Прибытие в Керчь – в 19:50.№473/474 Симферополь – Смоленск (отправление из Керчи в 19:42). Посадка в автобус в Симферополе запланирована на 13:00. Автобус проследует через – Владиславовку в 16:00; – Семь Колодезей в 17:00; – Багерово в 18:00. Прибытие в Керчь – в 18:50.№463/464 Феодосия – Москва (отправление из Керчи в 16:35). Посадка в автобус в Феодосии запланирована на 13:00. Автобус проследует через – Семь Колодезей в 14:50. Прибытие в Керчь – в 15:40.Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях около ж/д станций. На начальных станциях посадка в автобусы объявляется за один час до отправления. Просим прибывать на посадку заблаговременно, - заключили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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