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Воздушная тревога в Севастополе звучит в четвертый раз за сутки - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Воздушная тревога в Севастополе звучит в четвертый раз за сутки
Воздушная тревога в Севастополе звучит в четвертый раз за сутки - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Воздушная тревога в Севастополе звучит в четвертый раз за сутки
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T13:30
2026-06-19T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.Общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.В течение суток 19 июня тревогу объявляли в 00.30, 06.05 и в 09.20.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Воздушная тревога в Севастополе звучит в четвертый раз за сутки

Воздушная тревога в Севастополе звучит в четвертый раз за сутки

13:30 19.06.2026 (обновлено: 13:32 19.06.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
Общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
В течение суток 19 июня тревогу объявляли в 00.30, 06.05 и в 09.20.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
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