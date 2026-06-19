https://crimea.ria.ru/20260619/vosmiletnyaya-devochka-pogibla-pri-atake-vsu-na-podmoskove-1157002702.html

Восьмилетняя девочка погибла при атаке ВСУ на Подмосковье

Восьмилетняя девочка погибла при атаке ВСУ на Подмосковье - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Восьмилетняя девочка погибла при атаке ВСУ на Подмосковье

Восьмилетняя девочка погибла при массированной атаке ВСУ на Московскую область, которая была совершена накануне. Об этом сообщает губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T12:41

2026-06-19T12:41

2026-06-19T12:48

подмосковье

московская область

андрей воробьев

происшествия

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Восьмилетняя девочка погибла при массированной атаке ВСУ на Московскую область, которая была совершена накануне. Об этом сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.ВСУ ударили по Подмосковью 18 июня. В результате атаки БПЛА пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Кроме того, в Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов, 13 из них — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе, уточнил он.Также российские военные утром в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве, информировал мэр столицы Сергей Собянин. В частности, в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

подмосковье

московская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, московская область, андрей воробьев, происшествия, атаки всу