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Восьмилетняя девочка погибла при атаке ВСУ на Подмосковье - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Восьмилетняя девочка погибла при атаке ВСУ на Подмосковье
Восьмилетняя девочка погибла при атаке ВСУ на Подмосковье - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Восьмилетняя девочка погибла при атаке ВСУ на Подмосковье
Восьмилетняя девочка погибла при массированной атаке ВСУ на Московскую область, которая была совершена накануне. Об этом сообщает губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T12:41
2026-06-19T12:48
подмосковье
московская область
андрей воробьев
происшествия
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Восьмилетняя девочка погибла при массированной атаке ВСУ на Московскую область, которая была совершена накануне. Об этом сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.ВСУ ударили по Подмосковью 18 июня. В результате атаки БПЛА пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Кроме того, в Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов, 13 из них — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе, уточнил он.Также российские военные утром в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве, информировал мэр столицы Сергей Собянин. В частности, в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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подмосковье, московская область, андрей воробьев, происшествия, атаки всу
Восьмилетняя девочка погибла при атаке ВСУ на Подмосковье

В Подмосковье при массированном ударе ВСУ 18 июня погибла 8-летняя девочка

12:41 19.06.2026 (обновлено: 12:48 19.06.2026)
 
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКСПоследствия атаки ВСУ на Москву
Последствия атаки ВСУ на Москву
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Восьмилетняя девочка погибла при массированной атаке ВСУ на Московскую область, которая была совершена накануне. Об этом сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ВСУ ударили по Подмосковью 18 июня. В результате атаки БПЛА пострадали 17 человек, в том числе двое детей.
"Из-за последствий вчерашней атаки БПЛА в Жуковском во время пожара погибла 8-летняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала", - сообщил он в МАКС.
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКСПоследствия атаки ВСУ на Москву
Последствия атаки ВСУ на Москву
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКС
Последствия атаки ВСУ на Москву
Кроме того, в Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов, 13 из них — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе, уточнил он.
Также российские военные утром в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве, информировал мэр столицы Сергей Собянин. В частности, в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра.
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ПодмосковьеМосковская областьАндрей ВоробьевПроисшествияАтаки ВСУ
 
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