Восьмилетняя девочка погибла при атаке ВСУ на Подмосковье
В Подмосковье при массированном ударе ВСУ 18 июня погибла 8-летняя девочка
12:41 19.06.2026 (обновлено: 12:48 19.06.2026)
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКСПоследствия атаки ВСУ на Москву
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Восьмилетняя девочка погибла при массированной атаке ВСУ на Московскую область, которая была совершена накануне. Об этом сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ВСУ ударили по Подмосковью 18 июня. В результате атаки БПЛА пострадали 17 человек, в том числе двое детей.
"Из-за последствий вчерашней атаки БПЛА в Жуковском во время пожара погибла 8-летняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала", - сообщил он в МАКС.
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКСПоследствия атаки ВСУ на Москву
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКС
Последствия атаки ВСУ на Москву
Кроме того, в Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов, 13 из них — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе, уточнил он.
Также российские военные утром в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве, информировал мэр столицы Сергей Собянин. В частности, в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра.