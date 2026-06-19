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Вопрос о переговорах с Россией разделил Евросоюз на два лагеря – СМИ - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Вопрос о переговорах с Россией разделил Евросоюз на два лагеря – СМИ
Вопрос о переговорах с Россией разделил Евросоюз на два лагеря – СМИ - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Вопрос о переговорах с Россией разделил Евросоюз на два лагеря – СМИ
Лидеры стран Евросоюза на саммите, который в эти дни проходит в Брюсселе, разбились на два лагеря в вопросе о возможных переговорах с Россией. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T08:54
2026-06-19T08:54
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россия
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сми
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Лидеры стран Евросоюза на саммите, который в эти дни проходит в Брюсселе, разбились на два лагеря в вопросе о возможных переговорах с Россией. Об этом пишет издание Politico.По данным СМИ, лидеры европейских стран обсуждали российский вопрос без помощников и мобильных телефонов.Против контактов с Москвой выступают французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По их мнению, сейчас якобы неподходящее время для коммуникации с Кремлем. При этом Макрон и Мерц заявили, что когда подходящий, по их мнению, момент настанет, инициатива в переговорах должна принадлежать Парижу, Лондону и Берлину.Источник издания отмечает, что лидеры других стран, а их "огромное количество", имеют другое мнение, поддерживают главу Евросовета Антониу Кошту.Кроме того, по данным агентства, коммуникация руководства ЕС с Москвой привела к крайне негативной реакции со стороны ряда европейских правительств. Так, страны Балтии возмутились, что их не поставили об этом в известность.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что послы Великобритании, Франции и Германии запрашивают встречи с заместителем главы российского МИДа.При этом заявления еврочиновников и лидеров стран ЕС о необходимости диалога с Россией нельзя воспринимать всерьез, отмечал он на пресс-конференции в Нью-Дели в середине мая.Как заявлял президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые страны, и недальновидная политика подрывает глобальную безопасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из США на подписание сделки с Ираном никто не полетелЛавров ответил на предложение Европы о диалоге с РоссиейУкраина не готова и не будет готова к заключению мира
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европейский союз (ес), европа, россия, переговоры, политика, внешняя политика, сми, новости, германия, франция, фридрих мерц, эммануэль макрон
Вопрос о переговорах с Россией разделил Евросоюз на два лагеря – СМИ

Вопрос о переговорах с Россией разбил лидеров стран Евросоюза на два лагеря - СМИ

08:54 19.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Лидеры стран Евросоюза на саммите, который в эти дни проходит в Брюсселе, разбились на два лагеря в вопросе о возможных переговорах с Россией. Об этом пишет издание Politico.
По данным СМИ, лидеры европейских стран обсуждали российский вопрос без помощников и мобильных телефонов.
Против контактов с Москвой выступают французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По их мнению, сейчас якобы неподходящее время для коммуникации с Кремлем. При этом Макрон и Мерц заявили, что когда подходящий, по их мнению, момент настанет, инициатива в переговорах должна принадлежать Парижу, Лондону и Берлину.
Источник издания отмечает, что лидеры других стран, а их "огромное количество", имеют другое мнение, поддерживают главу Евросовета Антониу Кошту.
Кроме того, по данным агентства, коммуникация руководства ЕС с Москвой привела к крайне негативной реакции со стороны ряда европейских правительств. Так, страны Балтии возмутились, что их не поставили об этом в известность.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что послы Великобритании, Франции и Германии запрашивают встречи с заместителем главы российского МИДа.
При этом заявления еврочиновников и лидеров стран ЕС о необходимости диалога с Россией нельзя воспринимать всерьез, отмечал он на пресс-конференции в Нью-Дели в середине мая.
Как заявлял президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые страны, и недальновидная политика подрывает глобальную безопасность.
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