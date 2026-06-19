https://crimea.ria.ru/20260619/vopros-o-peregovorakh-s-rossiey-razdelil-evrosoyuz-na-dva-lagerya--smi-1156996144.html

Вопрос о переговорах с Россией разделил Евросоюз на два лагеря – СМИ

Вопрос о переговорах с Россией разделил Евросоюз на два лагеря – СМИ - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Вопрос о переговорах с Россией разделил Евросоюз на два лагеря – СМИ

Лидеры стран Евросоюза на саммите, который в эти дни проходит в Брюсселе, разбились на два лагеря в вопросе о возможных переговорах с Россией. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T08:54

2026-06-19T08:54

2026-06-19T08:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Лидеры стран Евросоюза на саммите, который в эти дни проходит в Брюсселе, разбились на два лагеря в вопросе о возможных переговорах с Россией. Об этом пишет издание Politico.По данным СМИ, лидеры европейских стран обсуждали российский вопрос без помощников и мобильных телефонов.Против контактов с Москвой выступают французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По их мнению, сейчас якобы неподходящее время для коммуникации с Кремлем. При этом Макрон и Мерц заявили, что когда подходящий, по их мнению, момент настанет, инициатива в переговорах должна принадлежать Парижу, Лондону и Берлину.Источник издания отмечает, что лидеры других стран, а их "огромное количество", имеют другое мнение, поддерживают главу Евросовета Антониу Кошту.Кроме того, по данным агентства, коммуникация руководства ЕС с Москвой привела к крайне негативной реакции со стороны ряда европейских правительств. Так, страны Балтии возмутились, что их не поставили об этом в известность.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что послы Великобритании, Франции и Германии запрашивают встречи с заместителем главы российского МИДа.При этом заявления еврочиновников и лидеров стран ЕС о необходимости диалога с Россией нельзя воспринимать всерьез, отмечал он на пресс-конференции в Нью-Дели в середине мая.Как заявлял президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые страны, и недальновидная политика подрывает глобальную безопасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из США на подписание сделки с Ираном никто не полетелЛавров ответил на предложение Европы о диалоге с РоссиейУкраина не готова и не будет готова к заключению мира

https://crimea.ria.ru/20260618/v-finlyandii-sdelali-zayavlenie-o-voyne-rossii-s-nato-1156973384.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), европа, россия, переговоры, политика, внешняя политика, сми, новости, германия, франция, фридрих мерц, эммануэль макрон