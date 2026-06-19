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Военные отражают удар ВСУ по Севастополю – сбито два беспилотника - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Военные отражают удар ВСУ по Севастополю – сбито два беспилотника
Военные отражают удар ВСУ по Севастополю – сбито два беспилотника - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Военные отражают удар ВСУ по Севастополю – сбито два беспилотника
Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают новый удар ВСУ по Севастополю. На данный момент над городом сбили два вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T06:07
2026-06-19T06:15
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают новый удар ВСУ по Севастополю. На данный момент над городом сбили два вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги в городе включили в 5:56. Накануне вечером в городе дважды объявлялась тревога. Военные сбили один БПЛА в районе Северной стороны. Всего в течение четверга над Крымом и другими регионами сбили 234 беспилотника, а за минувшую ночь – 555 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, крым
Военные отражают удар ВСУ по Севастополю – сбито два беспилотника

В Севастополе над Северной стороной уничтожили два беспилотника ВСУ

06:07 19.06.2026 (обновлено: 06:15 19.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают новый удар ВСУ по Севастополю. На данный момент над городом сбили два вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Сирены воздушной тревоги в городе включили в 5:56.
"Уже сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны. Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - написал губернатор в МАКС.
Накануне вечером в городе дважды объявлялась тревога. Военные сбили один БПЛА в районе Северной стороны. Всего в течение четверга над Крымом и другими регионами сбили 234 беспилотника, а за минувшую ночь – 555 дронов.
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