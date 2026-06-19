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Военные отражают удар ВСУ по Севастополю – сбито два беспилотника

Военные отражают удар ВСУ по Севастополю – сбито два беспилотника - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Военные отражают удар ВСУ по Севастополю – сбито два беспилотника

Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают новый удар ВСУ по Севастополю. На данный момент над городом сбили два вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T06:07

2026-06-19T06:07

2026-06-19T06:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают новый удар ВСУ по Севастополю. На данный момент над городом сбили два вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги в городе включили в 5:56. Накануне вечером в городе дважды объявлялась тревога. Военные сбили один БПЛА в районе Северной стороны. Всего в течение четверга над Крымом и другими регионами сбили 234 беспилотника, а за минувшую ночь – 555 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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