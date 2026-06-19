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Военные отражают удар ВСУ по Севастополю – сбито два беспилотника
Военные отражают удар ВСУ по Севастополю – сбито два беспилотника - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Военные отражают удар ВСУ по Севастополю – сбито два беспилотника
Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают новый удар ВСУ по Севастополю. На данный момент над городом сбили два вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T06:07
2026-06-19T06:07
2026-06-19T06:15
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают новый удар ВСУ по Севастополю. На данный момент над городом сбили два вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги в городе включили в 5:56. Накануне вечером в городе дважды объявлялась тревога. Военные сбили один БПЛА в районе Северной стороны. Всего в течение четверга над Крымом и другими регионами сбили 234 беспилотника, а за минувшую ночь – 555 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Военные отражают удар ВСУ по Севастополю – сбито два беспилотника
В Севастополе над Северной стороной уничтожили два беспилотника ВСУ
06:07 19.06.2026 (обновлено: 06:15 19.06.2026)