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Влюбленные выбирают Крым – цены на размещение в отелях
Влюбленные выбирают Крым – цены на размещение в отелях - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Влюбленные выбирают Крым – цены на размещение в отелях
Ялта, Феодосия и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T08:45
2026-06-19T08:45
2026-06-19T20:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Питере стоимость суточного размещения в среднем составляет 5378 рубля, в Сочи – 3917, в Москве – 4884.Также в рейтинг вошла Ялта со средним чеком за ночевку в номере в 4716 рублей. В курортной столице Крыма влюбленные чаще всего останавливаются на 6 ночей. Кроме того, в лидерах Алушта и Феодосия – 4702 и 3651 рубль и 6 и 7 ночей соответственно.В Геленджике, который тоже вошел в десятку, за сутки в отеле просят в среднем 4718 рублей, в Анапе – 4267, в Краснодаре – 3416, в Кабардинке – 4138 рублей.Мисхор и Саки вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне 2026 года, в десятку вошли Евпатория и Судак, сообщалось ранее на сайте сервиса бронирования Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в маленьком городе: туристы выбирают КрымЛето в Крыму: эксперты сделали прогноз на сезон-2026Какие виды туризма следует развивать в Восточном Крыму и зачем – эксперт
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Влюбленные выбирают Крым – цены на размещение в отелях
Ялта, Феодосия и Алушта вошли в десятку популярных направлений для отдыха парами – Твил
08:45 19.06.2026 (обновлено: 20:01 19.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте – Санкт-Петербург, за которым 10% парных бронирований месяца. На втором месте – Сочи, а на третьем – Москва – 9% и 6% парных бронирований соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
В Питере стоимость суточного размещения в среднем составляет 5378 рубля, в Сочи – 3917, в Москве – 4884.
Также в рейтинг вошла Ялта со средним чеком за ночевку в номере в 4716 рублей. В курортной столице Крыма влюбленные чаще всего останавливаются на 6 ночей. Кроме того, в лидерах Алушта и Феодосия – 4702 и 3651 рубль и 6 и 7 ночей соответственно.
В Геленджике, который тоже вошел в десятку, за сутки в отеле просят в среднем 4718 рублей, в Анапе – 4267, в Краснодаре – 3416, в Кабардинке – 4138 рублей.
Мисхор и Саки вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха
в июне 2026 года, в десятку вошли Евпатория и Судак, сообщалось ранее на сайте сервиса бронирования Твил.Ру.
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