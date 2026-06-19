https://crimea.ria.ru/20260619/v-subbotu-tsentr-sevastopolya-chastichno-ostanetsya-bez-gaza-1157012989.html

В субботу центр Севастополя частично останется без газа

В субботу центр Севастополя частично останется без газа - РИА Новости Крым, 19.06.2026

В субботу центр Севастополя частично останется без газа

В субботу, 20 июня, в центре Севастополя для работ на подземном газопроводе по ряду адресов ограничат газоснабжение. Об этом предупредили в правительстве... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T20:22

2026-06-19T20:22

2026-06-19T20:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В субботу, 20 июня, в центре Севастополя для работ на подземном газопроводе по ряду адресов ограничат газоснабжение. Об этом предупредили в правительстве города.В правительстве призвали горожан планировать свой день учитывая данную информацию.Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту увеличили количество досмотровых пунктовНа трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/чСъезд с трассы "Дон" на объездную Краснодара закроют на неделю

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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