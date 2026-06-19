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В субботу центр Севастополя частично останется без газа - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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В субботу центр Севастополя частично останется без газа
В субботу центр Севастополя частично останется без газа - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В субботу центр Севастополя частично останется без газа
В субботу, 20 июня, в центре Севастополя для работ на подземном газопроводе по ряду адресов ограничат газоснабжение. Об этом предупредили в правительстве... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T20:22
2026-06-19T20:22
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новости севастополя
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жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В субботу, 20 июня, в центре Севастополя для работ на подземном газопроводе по ряду адресов ограничат газоснабжение. Об этом предупредили в правительстве города.В правительстве призвали горожан планировать свой день учитывая данную информацию.Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту увеличили количество досмотровых пунктовНа трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/чСъезд с трассы "Дон" на объездную Краснодара закроют на неделю
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новости, газ, севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, жкх крыма и севастополя
В субботу центр Севастополя частично останется без газа

В Севастополе 20 июня временно ограничат подачу газа по ряду адресов

20:22 19.06.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В субботу, 20 июня, в центре Севастополя для работ на подземном газопроводе по ряду адресов ограничат газоснабжение. Об этом предупредили в правительстве города.
"Отключения коснутся центра города с 8:00 20 июня", - говорится в сообщении.
В правительстве призвали горожан планировать свой день учитывая данную информацию.
Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.
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НовостиГазСевастопольНовости СевастополяПравительство СевастополяЖКХ Крыма и Севастополя
 
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