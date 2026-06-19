https://crimea.ria.ru/20260619/v-subbotu-tsentr-sevastopolya-chastichno-ostanetsya-bez-gaza-1157012989.html
В субботу центр Севастополя частично останется без газа
В субботу центр Севастополя частично останется без газа - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В субботу центр Севастополя частично останется без газа
В субботу, 20 июня, в центре Севастополя для работ на подземном газопроводе по ряду адресов ограничат газоснабжение. Об этом предупредили в правительстве... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T20:22
2026-06-19T20:22
2026-06-19T20:22
новости
газ
севастополь
новости севастополя
правительство севастополя
жкх крыма и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148213284_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_d3b28b8cdeb5425c90be3fc5a12b5045.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В субботу, 20 июня, в центре Севастополя для работ на подземном газопроводе по ряду адресов ограничат газоснабжение. Об этом предупредили в правительстве города.В правительстве призвали горожан планировать свой день учитывая данную информацию.Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту увеличили количество досмотровых пунктовНа трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/чСъезд с трассы "Дон" на объездную Краснодара закроют на неделю
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148213284_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_4e220a198cb18c9d377b108c9ae1f13b.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, газ, севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, жкх крыма и севастополя
В субботу центр Севастополя частично останется без газа
В Севастополе 20 июня временно ограничат подачу газа по ряду адресов