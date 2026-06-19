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В субботу ограничат движение по улице в центре Симферополя
В субботу ограничат движение по улице в центре Симферополя - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В субботу ограничат движение по улице в центре Симферополя
В субботу, 20 июня, участок улицы в центре Симферополя перекроют для транспорта на 9 часов. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T22:11
2026-06-19T22:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В субботу, 20 июня, участок улицы в центре Симферополя перекроют для транспорта на 9 часов. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Уточняется, что работы будут выполняться в крайней правой полосе. Движение транспорта на указанном участке будет ограничено.Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два участка трассы в Крыму перекроют для транспортаТранспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью сохраняется - СальдоВ Херсонской области создают альтернативный проезд после атаки на мосты
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В субботу ограничат движение по улице в центре Симферополя
Участок улицы в центре Симферополя перекроют для транспорта в субботу