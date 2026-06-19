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В субботу ограничат движение по улице в центре Симферополя - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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В субботу ограничат движение по улице в центре Симферополя
В субботу ограничат движение по улице в центре Симферополя - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В субботу ограничат движение по улице в центре Симферополя
В субботу, 20 июня, участок улицы в центре Симферополя перекроют для транспорта на 9 часов. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T22:11
2026-06-19T22:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В субботу, 20 июня, участок улицы в центре Симферополя перекроют для транспорта на 9 часов. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Уточняется, что работы будут выполняться в крайней правой полосе. Движение транспорта на указанном участке будет ограничено.Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два участка трассы в Крыму перекроют для транспортаТранспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью сохраняется - СальдоВ Херсонской области создают альтернативный проезд после атаки на мосты
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РИА Новости Крым
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В субботу ограничат движение по улице в центре Симферополя

Участок улицы в центре Симферополя перекроют для транспорта в субботу

22:11 19.06.2026
 
Дорожный знак "Проезд запрещен"
Дорожный знак Проезд запрещен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В субботу, 20 июня, участок улицы в центре Симферополя перекроют для транспорта на 9 часов. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
"В субботу, 20 июня, с 09:00 до 18:00 в Симферополе будут проводиться работы по устранению просадки асфальтобетонного покрытия. Участок улицы Караимской - от здания № 23а до улицы Крылова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что работы будут выполняться в крайней правой полосе. Движение транспорта на указанном участке будет ограничено.
Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.
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