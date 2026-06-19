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В Севастополе женщина продавала "материковый" бензин по 200 рублей за литр
В Севастополе женщина продавала "материковый" бензин по 200 рублей за литр - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Севастополе женщина продавала "материковый" бензин по 200 рублей за литр
В Севастополе полицейские выявили незаконную продажу бензина марки АИ-95 по 150-200 рублей за литр, коммерцией занималась 34-летняя женщина. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T12:26
2026-06-19T12:26
2026-06-19T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские выявили незаконную продажу бензина марки АИ-95 по 150-200 рублей за литр, коммерцией занималась 34-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Женщина, решив заработать на ажиотажном спросе, съездила за бензином на материковую часть России, залила топливо в полимерные канистры и перевезла в Крым в своей машине.Потенциальных клиентов она находила с помощью объявлений в тематических группах в соцсетях и доставляла бензин марки АИ-95 по указанному адресу. Цена варьировалась от 150 до 200 рублей за литр, уточнили в ведомстве.Также в полиции напомнили, что реализация топлива вне официальных автозаправочных станций и без соответствующих разрешительных документов является незаконной и представляет опасность не только для покупателей (из-за риска приобрести некачественный продукт), но и для продавца, которого могут привлечь к административной или даже к уголовной ответственности.Ранее в Севастополе полицейские также выявили незаконную продажу бензина марки АИ-95, тогда топливо продавали по 250–300 рублей за литр.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодовЧто происходит с топливом в Крыму сегодня - ответ МинтопэнергоКрым преодолеет проблему с поставками бензина
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РИА Новости Крым
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севастополь, бензин, топливо, топливо в крыму, новости севастополя, полиция севастополя
В Севастополе женщина продавала "материковый" бензин по 200 рублей за литр
В Севастополе полицейские пресекли продажу бензина с рук по 200 рублей за литр
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские выявили незаконную продажу бензина марки АИ-95 по 150-200 рублей за литр, коммерцией занималась 34-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
Женщина, решив заработать на ажиотажном спросе, съездила за бензином на материковую часть России, залила топливо в полимерные канистры и перевезла в Крым в своей машине.
Потенциальных клиентов она находила с помощью объявлений в тематических группах в соцсетях и доставляла бензин марки АИ-95 по указанному адресу. Цена варьировалась от 150 до 200 рублей за литр, уточнили в ведомстве.
"Коммерсантка" перевозила бензин в таре, не предназначенной для этих целей, торговала топливом вне заправочной станции, не имея разрешительных документов. Сотрудники полиции изъяли у нее около 200 литров топлива и направили на исследование", - отметили в пресс-службе, добавив, что это является административным правонарушением.
Также в полиции напомнили, что реализация топлива вне официальных автозаправочных станций и без соответствующих разрешительных документов является незаконной и представляет опасность не только для покупателей (из-за риска приобрести некачественный продукт), но и для продавца, которого могут привлечь к административной или даже к уголовной ответственности.
Ранее в Севастополе полицейские также выявили незаконную продажу бензина
марки АИ-95, тогда топливо продавали по 250–300 рублей за литр.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина
. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента
России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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