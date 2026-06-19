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В Севастополе в пятницу паром пропустит два рейса - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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В Севастополе в пятницу паром пропустит два рейса
В Севастополе в пятницу паром пропустит два рейса - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Севастополе в пятницу паром пропустит два рейса
В пятницу, 19 июня, в Севастополе паром на линии "Артбухта – Северная сторона" пропустит два рейса. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T11:52
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севастополь
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транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В пятницу, 19 июня, в Севастополе паром на линии "Артбухта – Северная сторона" пропустит два рейса. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.Отмечается, что паром начнет ходить на линии с 15:30 от Северной стороны.Работа морского пассажирского транспорта в городе зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, логистика
В Севастополе в пятницу паром пропустит два рейса

В Севастополе паром пропустит два рейса на Северную сторону в пятницу

11:52 19.06.2026 (обновлено: 12:14 19.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаромная переправа в Севастополе
Паромная переправа в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В пятницу, 19 июня, в Севастополе паром на линии "Артбухта – Северная сторона" пропустит два рейса. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

"Паром пропустит рейсы с Северной в 13:30 и в 14:30, с Артиллерийской бухты – в 14:00 и в 15:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что паром начнет ходить на линии с 15:30 от Северной стороны.
Работа морского пассажирского транспорта в городе зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяНовости СевастополяЛогистика
 
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