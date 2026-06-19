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В Севастополе в пятницу паром пропустит два рейса
В Севастополе в пятницу паром пропустит два рейса - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Севастополе в пятницу паром пропустит два рейса
В пятницу, 19 июня, в Севастополе паром на линии "Артбухта – Северная сторона" пропустит два рейса. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T11:52
2026-06-19T11:52
2026-06-19T12:14
севастополь
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транспорт
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новости севастополя
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В пятницу, 19 июня, в Севастополе паром на линии "Артбухта – Северная сторона" пропустит два рейса. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.Отмечается, что паром начнет ходить на линии с 15:30 от Северной стороны.Работа морского пассажирского транспорта в городе зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе в пятницу паром пропустит два рейса
В Севастополе паром пропустит два рейса на Северную сторону в пятницу
11:52 19.06.2026 (обновлено: 12:14 19.06.2026)