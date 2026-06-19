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В Севастополе с владельца покусавших девочку собак требуют компенсацию - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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В Севастополе с владельца покусавших девочку собак требуют компенсацию
В Севастополе с владельца покусавших девочку собак требуют компенсацию - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Севастополе с владельца покусавших девочку собак требуют компенсацию
В суд Севастополя направлено исковое заявление о компенсации вреда после нападения собак на ребенка в одном из скверов Ленинского района города. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T16:35
2026-06-19T16:35
собаки
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В суд Севастополя направлено исковое заявление о компенсации вреда после нападения собак на ребенка в одном из скверов Ленинского района города. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.По факту нападения собак на ребенка расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ход расследования дела и результаты рассмотрения искового заявления находятся на контроле надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что севастопольские полицейские установили личность владельца собак, напавших на шестилетнюю девочку. Хозяином животных оказался 51-летний местный житель. В свою очередь глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении собак на ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный хозяин выгуливал без намордников: бойцовские псы покусали ребенка в СевастополеВ Крыму участились случаи нападения собак на людейВ Крыму на 30% снизилось заболевание собак и кошек
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собаки, происшествия, прокуратура города севастополя, новости севастополя, крым, новости крыма
В Севастополе с владельца покусавших девочку собак требуют компенсацию

В Севастополе с хозяина покусавших ребенка собак требуют компенсацию - прокуратура

16:35 19.06.2026
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкВолчий оскал
Волчий оскал - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В суд Севастополя направлено исковое заявление о компенсации вреда после нападения собак на ребенка в одном из скверов Ленинского района города. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.
"Установлено, что шестилетняя девочка получила укусы лица и предплечья, была доставлена в детскую больницу... Прокуратура Ленинского района Севастополя обратилась в Ленинский районный суд с исковым заявлением в интересах несовершеннолетней о взыскании с собственника собак компенсации причиненного морального вреда за физические и нравственные страдания ребенка", - говорится в сообщении.
По факту нападения собак на ребенка расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ход расследования дела и результаты рассмотрения искового заявления находятся на контроле надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что севастопольские полицейские установили личность владельца собак, напавших на шестилетнюю девочку. Хозяином животных оказался 51-летний местный житель. В свою очередь глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении собак на ребенка.
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