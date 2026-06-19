https://crimea.ria.ru/20260619/v-sevastopole-s-vladeltsa-pokusavshikh-devochku-sobak-trebuyut-kompensatsiyu-1157011705.html

В Севастополе с владельца покусавших девочку собак требуют компенсацию

В Севастополе с владельца покусавших девочку собак требуют компенсацию - РИА Новости Крым, 19.06.2026

В Севастополе с владельца покусавших девочку собак требуют компенсацию

В суд Севастополя направлено исковое заявление о компенсации вреда после нападения собак на ребенка в одном из скверов Ленинского района города. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T16:35

2026-06-19T16:35

2026-06-19T16:35

собаки

происшествия

прокуратура города севастополя

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В суд Севастополя направлено исковое заявление о компенсации вреда после нападения собак на ребенка в одном из скверов Ленинского района города. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.По факту нападения собак на ребенка расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ход расследования дела и результаты рассмотрения искового заявления находятся на контроле надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что севастопольские полицейские установили личность владельца собак, напавших на шестилетнюю девочку. Хозяином животных оказался 51-летний местный житель. В свою очередь глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении собак на ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный хозяин выгуливал без намордников: бойцовские псы покусали ребенка в СевастополеВ Крыму участились случаи нападения собак на людейВ Крыму на 30% снизилось заболевание собак и кошек

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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