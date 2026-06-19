Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260619/v-sevastopole-povtorno-obyavili-vozdushnuyu-trevogu-1156997080.html
В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T09:23
2026-06-19T09:23
крым
срочные новости крыма
новости крыма
севастополь
новости севастополя
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155354006_0:170:1754:1157_1920x0_80_0_0_500a1890c599baf09943781feaa26b74.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.Общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155354006_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_0f9a2506d3d5bad4f9785022b79977bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, срочные новости крыма, новости крыма, севастополь, новости севастополя, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев
В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

09:23 19.06.2026
 
© РИА Новости Крым Воздушная тревога в Севастополе
 Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
Общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСрочные новости КрымаНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяВоздушная тревога в СевастополеМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:58В Крыму ввели режим чрезвычайной пожарной опасности
10:47В Херсонесский мужской монастырь назначили помощника игумена
10:36В Дании беженцы с Украины набивают тату со свастикой - власти бьют тревогу
10:26Отбой воздушной тревоги в Севастополе
10:17В Крыму приостановили движение электричек на двух участках
10:12Пожар вспыхнул в подмосковном хостеле – госпитализированы четверо
10:01Где в Белогорском районе можно купить бензин
09:54Какая температура моря у берегов Крыма
09:48Беспилотники атакуют Севастополь - работает ПВО
09:36Экотропа "Водопад Учан‑Су" снова открыта для туристов
09:29"Курьер" из Ростовской области похитил у жительниц Крыма 3 млн рублей
09:23В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
09:13Бензин в Судаке в пятницу продают на четырех заправках – адреса
09:09Израиль наносит удары по Ливану
08:54Вопрос о переговорах с Россией разделил Евросоюз на два лагеря – СМИ
08:50В Саки завезли топливо – на каких АЗС есть бензин 19 июня
08:26ЗАЭС подверглась массированной атаке беспилотников
08:21"Антивирус от киберполиции" распространяют в сети – что нужно знать
08:01Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
07:50133 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России
Лента новостейМолния