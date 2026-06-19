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В Севастополе началась приемная кампания в колледжах - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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В Севастополе началась приемная кампания в колледжах
В Севастополе началась приемная кампания в колледжах - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Севастополе началась приемная кампания в колледжах
В Севастополе стартовала приемная кампания в колледжах и техникумах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T21:37
2026-06-19T21:37
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовала приемная кампания в колледжах и техникумах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, прием документов на большинство специальностей продлится до 15 августа, на творческие направления — до 10 августа. Подать документы можно через портал "Госуслуги", лично в колледже или с помощью почты."Сегодня система среднего профессионального образования становится все более востребованной... В прошлом году конкурс на отдельные специальности достигал 6-8 человек на место. Среди самых популярных направлений: информационные технологии, дизайн, архитектура, туризм и гостеприимство", – отметил Развожаев.Он добавил, что в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в 2025 году на базе Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности был создан транспортный кластер. В новом учебном году заработает еще один кластер - строительной отрасли на базе Севастопольского архитектурно-строительного техникума.Ранее сообщалось, что 13,5 тысяч бюджетных мест подготовлены для абитуриентов в Крыму в рамках приемной кампании на 2026-2027 учебный год, стартовавшей в республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджетные места в вузах и колледжах Крыма – как поступить в 2026 годуВ России абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных местВ Крымском федеральном университете отремонтируют общежития и корпуса
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севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе
В Севастополе началась приемная кампания в колледжах

В севастопольских колледжах и техникумах стартовала приемная кампания

21:37 19.06.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ ВУЗах вывешены списки рекомендованных к зачислению абитуриентов
В ВУЗах вывешены списки рекомендованных к зачислению абитуриентов - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовала приемная кампания в колледжах и техникумах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Колледжи и техникумы Севастополя начинают прием документов на 2026/27 учебный год. В этот раз для абитуриентов подготовлено 2,9 тысячи бюджетных мест", – рассказал губернатор.
По его информации, прием документов на большинство специальностей продлится до 15 августа, на творческие направления — до 10 августа. Подать документы можно через портал "Госуслуги", лично в колледже или с помощью почты.
"Сегодня система среднего профессионального образования становится все более востребованной... В прошлом году конкурс на отдельные специальности достигал 6-8 человек на место. Среди самых популярных направлений: информационные технологии, дизайн, архитектура, туризм и гостеприимство", – отметил Развожаев.
Он добавил, что в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в 2025 году на базе Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности был создан транспортный кластер. В новом учебном году заработает еще один кластер - строительной отрасли на базе Севастопольского архитектурно-строительного техникума.
Ранее сообщалось, что 13,5 тысяч бюджетных мест подготовлены для абитуриентов в Крыму в рамках приемной кампании на 2026-2027 учебный год, стартовавшей в республике.
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СевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаМихаил РазвожаевОбразование в Крыму и Севастополе
 
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