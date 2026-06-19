https://crimea.ria.ru/20260619/v-sevastopole-nachalas-priemnaya-kampaniya-v-kolledzhakh-1157017591.html

В Севастополе началась приемная кампания в колледжах

В Севастополе началась приемная кампания в колледжах - РИА Новости Крым, 19.06.2026

В Севастополе началась приемная кампания в колледжах

В Севастополе стартовала приемная кампания в колледжах и техникумах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T21:37

2026-06-19T21:37

2026-06-19T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовала приемная кампания в колледжах и техникумах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, прием документов на большинство специальностей продлится до 15 августа, на творческие направления — до 10 августа. Подать документы можно через портал "Госуслуги", лично в колледже или с помощью почты."Сегодня система среднего профессионального образования становится все более востребованной... В прошлом году конкурс на отдельные специальности достигал 6-8 человек на место. Среди самых популярных направлений: информационные технологии, дизайн, архитектура, туризм и гостеприимство", – отметил Развожаев.Он добавил, что в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в 2025 году на базе Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности был создан транспортный кластер. В новом учебном году заработает еще один кластер - строительной отрасли на базе Севастопольского архитектурно-строительного техникума.Ранее сообщалось, что 13,5 тысяч бюджетных мест подготовлены для абитуриентов в Крыму в рамках приемной кампании на 2026-2027 учебный год, стартовавшей в республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджетные места в вузах и колледжах Крыма – как поступить в 2026 годуВ России абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных местВ Крымском федеральном университете отремонтируют общежития и корпуса

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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