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В Саки завезли топливо – на каких АЗС есть бензин 19 июня

В Саки завезли топливо – на каких АЗС есть бензин 19 июня - РИА Новости Крым, 19.06.2026

В Саки завезли топливо – на каких АЗС есть бензин 19 июня

Топливо в Саках в свободной продаже появится в пятницу, 19 июня, с 10 утра. Об этом сообщила в своем канале в МАКС глава администрации города Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T08:50

2026-06-19T08:50

2026-06-19T08:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Топливо в Саках в свободной продаже появится в пятницу, 19 июня, с 10 утра. Об этом сообщила в своем канале в МАКС глава администрации города Юлия Предыбайло.К 10 часам утра в продаже на АЗС "АТАН" по ул. Евпаторийское шоссе, 79Б появится АИ-100. Заправиться смогут около полусотни автомобилей.Кроме того, на АЗС, расположенной по адресу Евпаторийское шоссе, 80В, в продаже будет АИ-92. Ориентировочно на сто автомобилей. Завезли также ДТ УЛЬТРА, также на 100 машин.На заправках сети "ТЭС" с 10:00 также в продаже будет бензин марки АИ-95NP, примерно на сотню транспортных средств."Продажа на более 20 литров, налив в канистры запрещен. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации", - напомнила руководитель.Также в пятницу, 19 июня, продавать бензин на заправках сети "ТЭС" в Севастополе будут по QR-кодам. Исключением станут заправки "близнецы" на трассе "Таврида" в Верхнесадовом, сообщал губернатор региона Михаил РазвожаевВ Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодовЧто происходит с топливом в Крыму сегодня - ответ Минтопэнерго

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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