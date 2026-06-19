https://crimea.ria.ru/20260619/v-rossii-sozdano-50-ekspozitsiy-po-uvekovecheniyu-pamyati-zhertv-genotsida-1157009477.html
В России создано 50 экспозиций для увековечения памяти жертв геноцида
В России создано 50 экспозиций для увековечения памяти жертв геноцида - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В России создано 50 экспозиций для увековечения памяти жертв геноцида
В разных регионах России создано уже около 50 экспозиций, приуроченных ко Дню памяти жертв геноцида советского народа. Об этом на пресс-конференции в... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T15:41
2026-06-19T15:41
2026-06-19T15:44
ирина яровая
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государственная дума рф
геноцид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В разных регионах России создано уже около 50 экспозиций, приуроченных ко Дню памяти жертв геноцида советского народа. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре рассказала заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.Она добавила, что помимо экспозиционных площадок, в стране формируются новые полноценные музеи. Один из них сейчас готовится к открытию в Москве.Ведется также большая работа в Брянске по формированию музейно-мемориального комплекса "Дулаг-142". Музей представляет собой масштабную площадку по увековечению памяти узников фашистского концентрационного лагеря с массовыми захоронениями мирных граждан и военнопленных в городе Брянске."И как важно, чтобы эти музеи были не просто интерпространствами, интерактивными пространствами, а чтобы в них как раз и находились те предметы, которые и на эмоциональном, и на фактическом уровне не оставляют никаких вопросов в определении того, что такое геноцид", - добавила Ирина Яровая.10 июня стартовала Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти", которая проходит ежегодно 22 июня. В 2008 году была зажжена первая свеча памяти в Елоховском Богоявленский соборе. В 2009 году акция стала всероссийской, а в 2015 году - международной. Мероприятие помогает сохранить память о подвиге поколения победителей и объединяет миллионы людей по всей стране в знак уважения к героям Великой Отечественной войны.До 22 июня все желающие принести дань уважения поколению победителей могут зажечь виртуальную свечу и установить ее на общей карте на сайте проекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина яровая, новости, государственная дума рф, геноцид, память, международная медиагруппа "россия сегодня"
В России создано 50 экспозиций для увековечения памяти жертв геноцида
В Росси создано около 50 экспозиций по увековечению памяти жертв геноцида - Яровая
15:41 19.06.2026 (обновлено: 15:44 19.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В разных регионах России создано уже около 50 экспозиций, приуроченных ко Дню памяти жертв геноцида советского народа. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре рассказала заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.
"В России создано около 50 экспозиций в разном формате, которые направлены именно на увековечивание памяти жертв геноцида в различных музеях, в различных общественных пространствах", - сообщила Яровая.
Она добавила, что помимо экспозиционных площадок, в стране формируются новые полноценные музеи. Один из них сейчас готовится к открытию в Москве.
Ведется также большая работа в Брянске по формированию музейно-мемориального комплекса "Дулаг-142". Музей представляет собой масштабную площадку по увековечению памяти узников фашистского концентрационного лагеря с массовыми захоронениями мирных граждан и военнопленных в городе Брянске.
"И как важно, чтобы эти музеи были не просто интерпространствами, интерактивными пространствами, а чтобы в них как раз и находились те предметы, которые и на эмоциональном, и на фактическом уровне не оставляют никаких вопросов в определении того, что такое геноцид", - добавила Ирина Яровая.
10 июня стартовала
Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти", которая проходит ежегодно 22 июня. В 2008 году была зажжена первая свеча памяти в Елоховском Богоявленский соборе. В 2009 году акция стала всероссийской, а в 2015 году - международной. Мероприятие помогает сохранить память о подвиге поколения победителей и объединяет миллионы людей по всей стране в знак уважения к героям Великой Отечественной войны.
До 22 июня все желающие принести дань уважения поколению победителей могут зажечь виртуальную свечу и установить ее на общей карте на сайте
проекта.
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