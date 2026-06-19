https://crimea.ria.ru/20260619/v-rossii-sozdano-50-ekspozitsiy-po-uvekovecheniyu-pamyati-zhertv-genotsida-1157009477.html

В России создано 50 экспозиций для увековечения памяти жертв геноцида

В России создано 50 экспозиций для увековечения памяти жертв геноцида - РИА Новости Крым, 19.06.2026

В России создано 50 экспозиций для увековечения памяти жертв геноцида

В разных регионах России создано уже около 50 экспозиций, приуроченных ко Дню памяти жертв геноцида советского народа. Об этом на пресс-конференции в... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T15:41

2026-06-19T15:41

2026-06-19T15:44

ирина яровая

новости

государственная дума рф

геноцид

память

международная медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В разных регионах России создано уже около 50 экспозиций, приуроченных ко Дню памяти жертв геноцида советского народа. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре рассказала заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.Она добавила, что помимо экспозиционных площадок, в стране формируются новые полноценные музеи. Один из них сейчас готовится к открытию в Москве.Ведется также большая работа в Брянске по формированию музейно-мемориального комплекса "Дулаг-142". Музей представляет собой масштабную площадку по увековечению памяти узников фашистского концентрационного лагеря с массовыми захоронениями мирных граждан и военнопленных в городе Брянске."И как важно, чтобы эти музеи были не просто интерпространствами, интерактивными пространствами, а чтобы в них как раз и находились те предметы, которые и на эмоциональном, и на фактическом уровне не оставляют никаких вопросов в определении того, что такое геноцид", - добавила Ирина Яровая.10 июня стартовала Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти", которая проходит ежегодно 22 июня. В 2008 году была зажжена первая свеча памяти в Елоховском Богоявленский соборе. В 2009 году акция стала всероссийской, а в 2015 году - международной. Мероприятие помогает сохранить память о подвиге поколения победителей и объединяет миллионы людей по всей стране в знак уважения к героям Великой Отечественной войны.До 22 июня все желающие принести дань уважения поколению победителей могут зажечь виртуальную свечу и установить ее на общей карте на сайте проекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина яровая, новости, государственная дума рф, геноцид, память, международная медиагруппа "россия сегодня"