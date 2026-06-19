Рейтинг@Mail.ru
В России создано 50 экспозиций для увековечения памяти жертв геноцида - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260619/v-rossii-sozdano-50-ekspozitsiy-po-uvekovecheniyu-pamyati-zhertv-genotsida-1157009477.html
В России создано 50 экспозиций для увековечения памяти жертв геноцида
В России создано 50 экспозиций для увековечения памяти жертв геноцида - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В России создано 50 экспозиций для увековечения памяти жертв геноцида
В разных регионах России создано уже около 50 экспозиций, приуроченных ко Дню памяти жертв геноцида советского народа. Об этом на пресс-конференции в... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T15:41
2026-06-19T15:44
ирина яровая
новости
государственная дума рф
геноцид
память
международная медиагруппа "россия сегодня"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111007/35/1110073525_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_f666451d8234c2a892fdcab4f7513920.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В разных регионах России создано уже около 50 экспозиций, приуроченных ко Дню памяти жертв геноцида советского народа. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре рассказала заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.Она добавила, что помимо экспозиционных площадок, в стране формируются новые полноценные музеи. Один из них сейчас готовится к открытию в Москве.Ведется также большая работа в Брянске по формированию музейно-мемориального комплекса "Дулаг-142". Музей представляет собой масштабную площадку по увековечению памяти узников фашистского концентрационного лагеря с массовыми захоронениями мирных граждан и военнопленных в городе Брянске."И как важно, чтобы эти музеи были не просто интерпространствами, интерактивными пространствами, а чтобы в них как раз и находились те предметы, которые и на эмоциональном, и на фактическом уровне не оставляют никаких вопросов в определении того, что такое геноцид", - добавила Ирина Яровая.10 июня стартовала Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти", которая проходит ежегодно 22 июня. В 2008 году была зажжена первая свеча памяти в Елоховском Богоявленский соборе. В 2009 году акция стала всероссийской, а в 2015 году - международной. Мероприятие помогает сохранить память о подвиге поколения победителей и объединяет миллионы людей по всей стране в знак уважения к героям Великой Отечественной войны.До 22 июня все желающие принести дань уважения поколению победителей могут зажечь виртуальную свечу и установить ее на общей карте на сайте проекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111007/35/1110073525_55:0:912:643_1920x0_80_0_0_b692c3f0bc15a31b2d570ceb7cc10292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина яровая, новости, государственная дума рф, геноцид, память, международная медиагруппа "россия сегодня"
В России создано 50 экспозиций для увековечения памяти жертв геноцида

В Росси создано около 50 экспозиций по увековечению памяти жертв геноцида - Яровая

15:41 19.06.2026 (обновлено: 15:44 19.06.2026)
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В разных регионах России создано уже около 50 экспозиций, приуроченных ко Дню памяти жертв геноцида советского народа. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре рассказала заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

"В России создано около 50 экспозиций в разном формате, которые направлены именно на увековечивание памяти жертв геноцида в различных музеях, в различных общественных пространствах", - сообщила Яровая.

Она добавила, что помимо экспозиционных площадок, в стране формируются новые полноценные музеи. Один из них сейчас готовится к открытию в Москве.
Ведется также большая работа в Брянске по формированию музейно-мемориального комплекса "Дулаг-142". Музей представляет собой масштабную площадку по увековечению памяти узников фашистского концентрационного лагеря с массовыми захоронениями мирных граждан и военнопленных в городе Брянске.
"И как важно, чтобы эти музеи были не просто интерпространствами, интерактивными пространствами, а чтобы в них как раз и находились те предметы, которые и на эмоциональном, и на фактическом уровне не оставляют никаких вопросов в определении того, что такое геноцид", - добавила Ирина Яровая.
10 июня стартовала Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти", которая проходит ежегодно 22 июня. В 2008 году была зажжена первая свеча памяти в Елоховском Богоявленский соборе. В 2009 году акция стала всероссийской, а в 2015 году - международной. Мероприятие помогает сохранить память о подвиге поколения победителей и объединяет миллионы людей по всей стране в знак уважения к героям Великой Отечественной войны.
До 22 июня все желающие принести дань уважения поколению победителей могут зажечь виртуальную свечу и установить ее на общей карте на сайте проекта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ирина ЯроваяНовостиГосударственная Дума РФГеноцидПамятьМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала