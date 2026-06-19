https://crimea.ria.ru/20260619/v-razdolnom-otrestavrirovali-pamyatnyy-znak-na-meste-bratskoy-mogily-1157013176.html

В Раздольном отреставрировали памятный знак на месте Братской могилы

В Раздольном отреставрировали памятный знак на месте Братской могилы - РИА Новости Крым, 19.06.2026

В Раздольном отреставрировали памятный знак на месте Братской могилы

В крымском поселке Раздольное завершили реставрацию памятного знака на месте Братской могилы советских воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T17:37

2026-06-19T17:37

2026-06-19T17:44

новости

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

память

раздольненский район крыма

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/13/1157013635_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_0b00cabd720b8949880dcf29e775196c.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В крымском поселке Раздольное завершили реставрацию памятного знака на месте Братской могилы советских воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.Работы завершили в канун 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны - Дня памяти и скорби."С первых дней оккупации Крымского полуострова в 1941 году жители Раздольненского района оказывали сопротивление захватчикам. Здесь было сформировано подпольное движение, многие жители ушли в крымские леса, где вошли в состав сначала Бахчисарайского, а затем Ялтинского партизанского отряда", - отметил Константинов.Он добавил, что на территории Крыма отремонтировали и установили 41 памятный знак Героям Великой Отечественной войны и жертвам фашизма, и эта работа будет продолжена.Памятный знак в поселке Раздольное установлен на месте Братской могилы советских воинов и мирных жителей, погибших в период освобождения Раздольненского района от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Здесь захоронено порядка 70 человек. Район был освобожден в один день с Симферополем - 13 апреля 1944 года.Ранее сообщалось, что в крымском селе Грушевка в Судаке открыт после реставрации памятный знак на Братской могиле советских воинов-танкистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 60 стран присоединятся к акции "Свеча памяти"В Керчи перезахоронили останки 96 бойцов Красной армииВ Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников

раздольненский район крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, память, раздольненский район крыма, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне