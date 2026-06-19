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В Раздольном отреставрировали памятный знак на месте Братской могилы
В Раздольном отреставрировали памятный знак на месте Братской могилы - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Раздольном отреставрировали памятный знак на месте Братской могилы
В крымском поселке Раздольное завершили реставрацию памятного знака на месте Братской могилы советских воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T17:37
2026-06-19T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В крымском поселке Раздольное завершили реставрацию памятного знака на месте Братской могилы советских воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.Работы завершили в канун 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны - Дня памяти и скорби."С первых дней оккупации Крымского полуострова в 1941 году жители Раздольненского района оказывали сопротивление захватчикам. Здесь было сформировано подпольное движение, многие жители ушли в крымские леса, где вошли в состав сначала Бахчисарайского, а затем Ялтинского партизанского отряда", - отметил Константинов.Он добавил, что на территории Крыма отремонтировали и установили 41 памятный знак Героям Великой Отечественной войны и жертвам фашизма, и эта работа будет продолжена.Памятный знак в поселке Раздольное установлен на месте Братской могилы советских воинов и мирных жителей, погибших в период освобождения Раздольненского района от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Здесь захоронено порядка 70 человек. Район был освобожден в один день с Симферополем - 13 апреля 1944 года.Ранее сообщалось, что в крымском селе Грушевка в Судаке открыт после реставрации памятный знак на Братской могиле советских воинов-танкистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 60 стран присоединятся к акции "Свеча памяти"В Керчи перезахоронили останки 96 бойцов Красной армииВ Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников
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новости, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, память, раздольненский район крыма, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне
В Раздольном отреставрировали памятный знак на месте Братской могилы
В Раздольном завершили реставрацию памятного знака на месте Братской могилы
17:37 19.06.2026 (обновлено: 17:44 19.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В крымском поселке Раздольное завершили реставрацию памятного знака на месте Братской могилы советских воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.
"Масштабные восстановительные работы выполнены за счет средств депутатов Государственного Совета РК и Государственной Думы России, попечителей Мемориала "Красный", предпринимателей, представителей банковского сообщества", - сообщил он.
Работы завершили в канун 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны - Дня памяти и скорби.
"С первых дней оккупации Крымского полуострова в 1941 году жители Раздольненского района оказывали сопротивление захватчикам. Здесь было сформировано подпольное движение, многие жители ушли в крымские леса, где вошли в состав сначала Бахчисарайского, а затем Ялтинского партизанского отряда", - отметил Константинов.
Он добавил, что на территории Крыма отремонтировали и установили 41 памятный знак Героям Великой Отечественной войны и жертвам фашизма, и эта работа будет продолжена.
Памятный знак в поселке Раздольное установлен на месте Братской могилы советских воинов и мирных жителей, погибших в период освобождения Раздольненского района от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Здесь захоронено порядка 70 человек. Район был освобожден в один день с Симферополем - 13 апреля 1944 года.
Ранее сообщалось
, что в крымском селе Грушевка в Судаке открыт после реставрации памятный знак на Братской могиле советских воинов-танкистов.
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