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В Крыму ввели режим чрезвычайной пожарной опасности
В Крыму ввели режим чрезвычайной пожарной опасности - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Крыму ввели режим чрезвычайной пожарной опасности
Режим чрезвычайной пожарной опасности введен на Западе Крыма на период с 20 по 23 июня. Об этом в пятницу сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T10:58
2026-06-19T10:58
2026-06-19T10:58
пожарная безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной пожарной опасности введен на Западе Крыма на период с 20 по 23 июня. Об этом в пятницу сообщили в республиканском главке МЧС России.МЧС России напоминает, что в этот период запрещается разведение огня, сжигания мусора и сухой растительности.С 1 апреля на полуострове установлен пожароопасный сезон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым пришел Азорский антициклон: чего ждать от погоды в пятницуСтарт противопожарного сезона с 1 апреля – что нужно знатьЛесохранитель и термоточки: как еще будут отслеживать ситуацию в пожароопасный сезон – МЧС
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В Крыму ввели режим чрезвычайной пожарной опасности
В Крыму введен режим пожарной опасности с 20 по 23 июня – МЧС