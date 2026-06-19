https://crimea.ria.ru/20260619/v-krymu-priostanovili-dvizhenie-elektrichek-na-dvukh-uchastkakh-1156998357.html

В Крыму приостановили движение электричек на двух участках

В Крыму приостановили движение электричек на двух участках - РИА Новости Крым, 19.06.2026

В Крыму приостановили движение электричек на двух участках

В Крыму в пятницу приостановлено движение пригородных поездов на участках Петрово - Владиславовка и Владиславовка - Семь Колодезей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T10:17

2026-06-19T10:17

2026-06-19T10:17

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новости крыма

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

электричка

пригородные поезда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу приостановлено движение пригородных поездов на участках Петрово - Владиславовка и Владиславовка - Семь Колодезей. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.Для удобства пассажиров на участках организовано автобусное сообщение, уточнили в ЮППК. На станциях дежурят сотрудники компании, которые помогут сориентироваться и пересесть на нужный автобус.Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании поездок и обещают дополнительно информировать о возобновлении движения.Накануне в Крыму временно останавливали движение пригородных поездов на участке Нижнегорская – Краснофлотская.В график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения, сообщалось ранее. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирамГрафик движения крымских электричек изменится с 18 июняЖ/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", электричка, пригородные поезда