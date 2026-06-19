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В Крыму приостановили движение электричек на двух участках
В Крыму приостановили движение электричек на двух участках - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Крыму приостановили движение электричек на двух участках
В Крыму в пятницу приостановлено движение пригородных поездов на участках Петрово - Владиславовка и Владиславовка - Семь Колодезей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T10:17
2026-06-19T10:17
2026-06-19T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу приостановлено движение пригородных поездов на участках Петрово - Владиславовка и Владиславовка - Семь Колодезей. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.Для удобства пассажиров на участках организовано автобусное сообщение, уточнили в ЮППК. На станциях дежурят сотрудники компании, которые помогут сориентироваться и пересесть на нужный автобус.Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании поездок и обещают дополнительно информировать о возобновлении движения.Накануне в Крыму временно останавливали движение пригородных поездов на участке Нижнегорская – Краснофлотская.В график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения, сообщалось ранее. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирамГрафик движения крымских электричек изменится с 18 июняЖ/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы
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крым, новости крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", электричка, пригородные поезда
В Крыму приостановили движение электричек на двух участках
В Крыму приостановили движение пригородных поездов на двух участках – ЮППК