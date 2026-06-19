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В Крыму отбой беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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В Крыму отбой беспилотной опасности
В Крыму отбой беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Крыму отбой беспилотной опасности
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T07:23
2026-06-19T07:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Тревогу в регионе объявили около пяти утра. Над полуостровом работала ПВО. Опасность сохранялась два часа.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму отбой беспилотной опасности

В Крыму объявили отбой беспилотной опасности

07:23 19.06.2026 (обновлено: 07:24 19.06.2026)
 
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Облака - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
Тревогу в регионе объявили около пяти утра. Над полуостровом работала ПВО. Опасность сохранялась два часа.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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