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В Крыму осудили врача за смерть пациента - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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В Крыму осудили врача за смерть пациента
В Крыму осудили врача за смерть пациента - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Крыму осудили врача за смерть пациента
Крымского врача привлекли к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, что повлекло смерть пациента. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T18:45
2026-06-19T18:45
медицина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Крымского врача привлекли к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, что повлекло смерть пациента. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда Крыма.Верховный Суд Крыма подтвердил законность приговора Симферопольского районного суда, который признал врача виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Медика приговорили к 1 году ограничения свободы с установлением соответствующих ограничений. Он был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. Также суд постановил взыскать с медицинского учреждения 800 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.Ранее сообщалось, что в Саках будут судить 70-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая выступала посредником в аккредитации медицинских работников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе экс-сотрудницу Роспотребнадзора осудили за посредничество во взяткеВ Симферополе арестовали врача за подделку рецептов
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РИА Новости Крым
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медицина, происшествия, верховный суд крыма, крым, приговор, новости крыма
В Крыму осудили врача за смерть пациента

Врачу в Крыму вынесли приговор за смерть пациента

18:45 19.06.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Крымского врача привлекли к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, что повлекло смерть пациента. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда Крыма.
"Согласно приговору суда, лечащий врач, действуя по неосторожности, допустил дефекты в оказании медицинской помощи пациенту в стационаре, вследствие чего пациент скончался. Подсудимый в суде первой инстанции вину по предъявленному обвинению не признал", - говорится в сообщении.
Верховный Суд Крыма подтвердил законность приговора Симферопольского районного суда, который признал врача виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Медика приговорили к 1 году ограничения свободы с установлением соответствующих ограничений. Он был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. Также суд постановил взыскать с медицинского учреждения 800 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.
Ранее сообщалось, что в Саках будут судить 70-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая выступала посредником в аккредитации медицинских работников.
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МедицинаПроисшествияВерховный суд КрымаКрымПриговорНовости Крыма
 
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