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В Крыму изменили движение поездов "Таврия" на один день - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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В Крыму изменили движение поездов "Таврия" на один день
В Крыму изменили движение поездов "Таврия" на один день - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Крыму изменили движение поездов "Таврия" на один день
Поезда "Таврия", которые отправляются из Крыма, на один день изменят порядок следования. Это связано с закрытием движения на одном из участков Крымской железной РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T12:17
2026-06-19T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", которые отправляются из Крыма, на один день изменят порядок следования. Это связано с закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Также сообщается, что пассажиров поезда №463/464 Феодосия - Москва доставят в пятницу от Феодосии до станции Семь Колодезей на автобусах. Посадка в автобусы в Феодосии запланирована на 13.13 (отправление автобусов в 14.13). Поезд отправится от станции Семь Колодезей в 15.13.Кроме того, пассажиров других поездов, которые отправляются сегодня, доставят автобусами до станции Керчь Южная:№91/92 Севастополь - Москва (отправление из Керчи в 21.40 ).Посадка в автобус в Севастополе запланирована на 14.00.Автобус проследует через:- Бахчисарай в 15.45;- Симферополь в 16.30;- Владиславовку в 18.30;- Семь Колодезей в 19.00.№179/180 Симферополь - Санкт-Петербург (отправление из Керчи в 21.19).Посадка в автобус в Евпатории запланирована в 14.00.Автобус проследует через:- Саки в 15.30,- Симферополь в 17.00,- Владиславовку в 19.00,- Семь Колодезей в 19.30.№17/18 Симферополь - Москва (отправление из Керчи в 18.57).Посадка в автобус в Симферополе запланирована на 14.30.Автобус проследует через- Владиславовку в 16.30- Семь Колодезей в 17.00№315/316 Симферополь - Адлер (отправление из Керчи в 20.27).Посадка в автобус запланирована в Симферополе на 15.00.Автобус проследует через:- Владиславовку в 18.00;- Семь Колодезей в 18.30.№25/26 Симферополь - Минеральные Воды (отправление из Керчи в 20.54).Посадка в автобус запланирована в Симферополе на 15.30.Автобус проследует через:- Владиславовку в 18.00;- Семь Колодезей в 18.30.№27/28 Симферополь - Москва (отправление из Керчи в 21.55).Посадка в автобус в Симферополе запланирована в 17.00.Автобус проследует через:- Владиславовку в 20.00;- Семь Колодезей в 20.30."Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях около ж/д станций. Просим прибывать на посадку заблаговременно", - уточнили в компании.В четверг, 18 июня, в Крыму на одном из участков железной дороги приостановлено движение.Ранее сообщалось, что в график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.беспилотника, сообщили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остановка движения на участке ж/д в Крыму: для пассажиров подготовили автобусыРасписание автобусов по Крыму в связи с ситуацией с движением поездов "Таврия"
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", новости крыма, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, российские железные дороги (ржд), расписание поездов в крыму
В Крыму изменили движение поездов "Таврия" на один день

Поезда "Таврия" следованием из Крыма на один день изменят порядок движения

12:17 19.06.2026 (обновлено: 12:18 19.06.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", которые отправляются из Крыма, на один день изменят порядок следования. Это связано с закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"В связи с закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги сегодня, 19 июня, на один день изменяется порядок следования поездов "Таврия" из Крыма", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что пассажиров поезда №463/464 Феодосия - Москва доставят в пятницу от Феодосии до станции Семь Колодезей на автобусах. Посадка в автобусы в Феодосии запланирована на 13.13 (отправление автобусов в 14.13). Поезд отправится от станции Семь Колодезей в 15.13.
Кроме того, пассажиров других поездов, которые отправляются сегодня, доставят автобусами до станции Керчь Южная:
№91/92 Севастополь - Москва (отправление из Керчи в 21.40 ).
Посадка в автобус в Севастополе запланирована на 14.00.
Автобус проследует через:
- Бахчисарай в 15.45;
- Симферополь в 16.30;
- Владиславовку в 18.30;
- Семь Колодезей в 19.00.
№179/180 Симферополь - Санкт-Петербург (отправление из Керчи в 21.19).
Посадка в автобус в Евпатории запланирована в 14.00.
Автобус проследует через:
- Саки в 15.30,
- Симферополь в 17.00,
- Владиславовку в 19.00,
- Семь Колодезей в 19.30.
№17/18 Симферополь - Москва (отправление из Керчи в 18.57).
Посадка в автобус в Симферополе запланирована на 14.30.
Автобус проследует через
- Владиславовку в 16.30
- Семь Колодезей в 17.00
№315/316 Симферополь - Адлер (отправление из Керчи в 20.27).
Посадка в автобус запланирована в Симферополе на 15.00.
Автобус проследует через:
- Владиславовку в 18.00;
- Семь Колодезей в 18.30.
№25/26 Симферополь - Минеральные Воды (отправление из Керчи в 20.54).
Посадка в автобус запланирована в Симферополе на 15.30.
Автобус проследует через:
- Владиславовку в 18.00;
- Семь Колодезей в 18.30.
№27/28 Симферополь - Москва (отправление из Керчи в 21.55).
Посадка в автобус в Симферополе запланирована в 17.00.
Автобус проследует через:
- Владиславовку в 20.00;
- Семь Колодезей в 20.30.
"Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях около ж/д станций. Просим прибывать на посадку заблаговременно", - уточнили в компании.
В четверг, 18 июня, в Крыму на одном из участков железной дороги приостановлено движение.
Ранее сообщалось, что в график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.
беспилотника, сообщили в Минобороны.
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