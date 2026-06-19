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В Крыму громко - работает ПВО - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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В Крыму громко - работает ПВО
В Крыму громко - работает ПВО - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Крыму громко - работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T23:09
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пво
крым
срочные новости крыма
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, крым, срочные новости крыма, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя
В Крыму громко - работает ПВО

В Крыму громко - работает ПВО

23:09 19.06.2026 (обновлено: 23:12 19.06.2026)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! Над Республикой Крым работает ПВО" – сказано в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПВОКрымСрочные новости КрымаАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
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