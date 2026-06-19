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В Крыму директор фирмы скрыла 11 млн рублей налогов - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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В Крыму директор фирмы скрыла 11 млн рублей налогов
В Крыму директор фирмы скрыла 11 млн рублей налогов - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Крыму директор фирмы скрыла 11 млн рублей налогов
В Киевский районный суд Симферополя передано уголовное дело о сокрытии более 11 млн рублей, подлежащих взысканию за недоимку по налогам. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T15:58
2026-06-19T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Киевский районный суд Симферополя передано уголовное дело о сокрытии более 11 млн рублей, подлежащих взысканию за недоимку по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.По версии прокуратуры, женщина, являясь руководителем организации, после ознакомления с решением налогового органа о взыскании задолженности, скрыла более 11 млн рублей, тем самым избежав взыскания налоговой недоимки.По информации Следкома по Крыму и Севастополю, эту сумму она направила на счета различных контрагентов с помощью других организаций, минуя расчетные счета предприятия."Данные действия повлекли невозможность взыскания в бюджет задолженности по налогам и страховым взносам", - отметили в региональном Следкоме.Незаконная деятельность обвиняемой выявлена в ходе проверки сотрудниками налоговой службы и органами внутренних дел.Ранее сообщалось, что в Севастополе директора фирмы обвиняют в неуплате 4,3 млн рублей налогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе экс-директор стройфирмы скрыл от налоговой 5 млн рублейВ Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменовСерые схемы рушатся: налоговики Крыма доначислили в бюджет почти миллиард
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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прокуратура республики крым, крым, происшествия, суд, симферополь, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю
В Крыму директор фирмы скрыла 11 млн рублей налогов

В Крыму предпринимательница скрыла от налоговой 11 млн рублей

15:58 19.06.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Киевский районный суд Симферополя передано уголовное дело о сокрытии более 11 млн рублей, подлежащих взысканию за недоимку по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Прокуратура Киевского района города Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора местного предприятия", - говорится в сообщении.
По версии прокуратуры, женщина, являясь руководителем организации, после ознакомления с решением налогового органа о взыскании задолженности, скрыла более 11 млн рублей, тем самым избежав взыскания налоговой недоимки.
По информации Следкома по Крыму и Севастополю, эту сумму она направила на счета различных контрагентов с помощью других организаций, минуя расчетные счета предприятия.
"Данные действия повлекли невозможность взыскания в бюджет задолженности по налогам и страховым взносам", - отметили в региональном Следкоме.
Незаконная деятельность обвиняемой выявлена в ходе проверки сотрудниками налоговой службы и органами внутренних дел.
Ранее сообщалось, что в Севастополе директора фирмы обвиняют в неуплате 4,3 млн рублей налогов.
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Прокуратура Республики КрымКрымПроисшествияСудСимферопольНовости КрымаГСУ СК России по Крыму и Севастополю
 
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