https://crimea.ria.ru/20260619/v-krymu-direktor-firmy-skryla-11-mln-rubley-nalogov-1157009859.html

В Крыму директор фирмы скрыла 11 млн рублей налогов

В Крыму директор фирмы скрыла 11 млн рублей налогов - РИА Новости Крым, 19.06.2026

В Крыму директор фирмы скрыла 11 млн рублей налогов

В Киевский районный суд Симферополя передано уголовное дело о сокрытии более 11 млн рублей, подлежащих взысканию за недоимку по налогам. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T15:58

2026-06-19T15:58

2026-06-19T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Киевский районный суд Симферополя передано уголовное дело о сокрытии более 11 млн рублей, подлежащих взысканию за недоимку по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.По версии прокуратуры, женщина, являясь руководителем организации, после ознакомления с решением налогового органа о взыскании задолженности, скрыла более 11 млн рублей, тем самым избежав взыскания налоговой недоимки.По информации Следкома по Крыму и Севастополю, эту сумму она направила на счета различных контрагентов с помощью других организаций, минуя расчетные счета предприятия."Данные действия повлекли невозможность взыскания в бюджет задолженности по налогам и страховым взносам", - отметили в региональном Следкоме.Незаконная деятельность обвиняемой выявлена в ходе проверки сотрудниками налоговой службы и органами внутренних дел.Ранее сообщалось, что в Севастополе директора фирмы обвиняют в неуплате 4,3 млн рублей налогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе экс-директор стройфирмы скрыл от налоговой 5 млн рублейВ Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменовСерые схемы рушатся: налоговики Крыма доначислили в бюджет почти миллиард

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