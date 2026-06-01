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В Крым пришел Азорский антициклон: чего ждать от погоды в пятницу

В Крым пришел Азорский антициклон: чего ждать от погоды в пятницу - РИА Новости Крым, 19.06.2026

В Крым пришел Азорский антициклон: чего ждать от погоды в пятницу

В пятницу погода в Крыму будет определяться восточной периферией Азорского антициклона. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T00:01

2026-06-19T00:01

2026-06-19T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться восточной периферией Азорского антициклона. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +26…+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +14 до +18, днем от +25 до +28 градусов.На западе и юге полуострова, а также в Севастополе ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260616/yarko-i-polezno-fruktovo-ovoschnoy-sezon-v-krymu-v-razgare-1156897234.html

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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