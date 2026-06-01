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В Крым пришел Азорский антициклон: чего ждать от погоды в пятницу - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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В Крым пришел Азорский антициклон: чего ждать от погоды в пятницу
В Крым пришел Азорский антициклон: чего ждать от погоды в пятницу - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Крым пришел Азорский антициклон: чего ждать от погоды в пятницу
В пятницу погода в Крыму будет определяться восточной периферией Азорского антициклона. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T00:01
2026-06-19T00:01
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться восточной периферией Азорского антициклона. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +26…+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +14 до +18, днем от +25 до +28 градусов.На западе и юге полуострова, а также в Севастополе ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
В Крым пришел Азорский антициклон: чего ждать от погоды в пятницу

В Крыму в пятницу до +30 градусов и без осадков

00:01 19.06.2026
 
© РИА Новости КрымЛето в Крыму
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться восточной периферией Азорского антициклона. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, в горах +10…+12, днем +25…+30 градусов, в горах +18…+23", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +26…+28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +14 до +18, днем от +25 до +28 градусов.
На западе и юге полуострова, а также в Севастополе ожидается высокая пожарная опасность.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крым пришел Азорский антициклон: чего ждать от погоды в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 19 июня
23:58В Севастополе отбой воздушной тревоги
23:14В Крыму снова работает ПВО
22:55Изменение маршрута движения поездов в Крыму и удар ВСУ по Подмосковью: главное за день
22:42Где купить бензин в Севастополе в пятницу 19 июня
22:30Условный миротворец: почему после сделки США и Ирана конфликт может вспыхнуть снова
22:12В Севастополе второй раз за вечер объявлена тревога – город отражает удар ВСУ
22:04Крымский мост: обстановка после открытия движения
21:52Химическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе Кубани
21:28Крымский мост открыт для движения
21:27Выйти из тени: работодатели Крыма легализовали 800 работников
21:12Ракетную опасность в Крыму отменили
21:08В Херсонесе нашли уникальный погребальный комплекс II века
20:59Массированная атака: над Крымом и регионами сбили 234 беспилотника
20:55Отбой тревоги объявлен в Севастополе
20:54В Евпатории 19 июня снизят давление в системе водоснабжения
20:42Бюджетные места в вузах и колледжах Крыма – как поступить в 2026 году
20:26Воздушную тревогу объявили в Севастополе
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