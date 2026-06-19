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В Херсонесский мужской монастырь назначили помощника игумена - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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В Херсонесский мужской монастырь назначили помощника игумена
В Херсонесский мужской монастырь назначили помощника игумена - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Херсонесский мужской монастырь назначили помощника игумена
Иеромонах Андрей (Коротков) назначен помощником игумена Херсонесского мужского монастыря. Об этом сообщил в своем канале МАКС митрополит Симферопольский и... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T10:47
2026-06-19T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Иеромонах Андрей (Коротков) назначен помощником игумена Херсонесского мужского монастыря. Об этом сообщил в своем канале МАКС митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.При этом митрополит уточнил, что иеромонах освобожден от должностей настоятеля Александро-Невского кафедрального собора города Симферополя и благочинного Симферопольского городского церковного округа.Ранее сообщалось, что музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за два года его работы посетили почти пять миллионов человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского ТихонаВ Херсонесе нашли уникальный погребальный комплекс II векаМитрополита Илариона отпустили на свободу
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крым, новости крыма, крымская митрополия, тихон шевкунов, херсонес, назначения
В Херсонесский мужской монастырь назначили помощника игумена

Помощником игумена Херсонесского монастыря стал настоятель Александро-Невского собора

10:47 19.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый Херсонес
Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Иеромонах Андрей (Коротков) назначен помощником игумена Херсонесского мужского монастыря. Об этом сообщил в своем канале МАКС митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
© Митрополит Тихон (Шевкунов) Иеромонах Андрей (Коротков) назначен помощником игумена Херсонесского мужского монастыря
 Иеромонах Андрей (Коротков) назначен помощником игумена Херсонесского мужского монастыря
© Митрополит Тихон (Шевкунов)
Иеромонах Андрей (Коротков) назначен помощником игумена Херсонесского мужского монастыря
"Указом митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, исполняющего обязанности игумена Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря города Севастополя, ректор Таврической духовной семинарии иеромонах Андрей (Коротков) назначен помощником игумена Херсонесской обители", - говорится в сообщении.
При этом митрополит уточнил, что иеромонах освобожден от должностей настоятеля Александро-Невского кафедрального собора города Симферополя и благочинного Симферопольского городского церковного округа.
Ранее сообщалось, что музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за два года его работы посетили почти пять миллионов человек.
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