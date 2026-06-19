https://crimea.ria.ru/20260619/v-khersonesskiy-muzhskoy-monastyr-naznachili-pomoschnika-igumena-1156998921.html

В Херсонесский мужской монастырь назначили помощника игумена

В Херсонесский мужской монастырь назначили помощника игумена - РИА Новости Крым, 19.06.2026

В Херсонесский мужской монастырь назначили помощника игумена

Иеромонах Андрей (Коротков) назначен помощником игумена Херсонесского мужского монастыря. Об этом сообщил в своем канале МАКС митрополит Симферопольский и... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T10:47

2026-06-19T10:47

2026-06-19T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Иеромонах Андрей (Коротков) назначен помощником игумена Херсонесского мужского монастыря. Об этом сообщил в своем канале МАКС митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.При этом митрополит уточнил, что иеромонах освобожден от должностей настоятеля Александро-Невского кафедрального собора города Симферополя и благочинного Симферопольского городского церковного округа.Ранее сообщалось, что музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за два года его работы посетили почти пять миллионов человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского ТихонаВ Херсонесе нашли уникальный погребальный комплекс II векаМитрополита Илариона отпустили на свободу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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