В Херсонесский мужской монастырь назначили помощника игумена
Помощником игумена Херсонесского монастыря стал настоятель Александро-Невского собора
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый Херсонес
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Иеромонах Андрей (Коротков) назначен помощником игумена Херсонесского мужского монастыря. Об этом сообщил в своем канале МАКС митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
© Митрополит Тихон (Шевкунов) Иеромонах Андрей (Коротков) назначен помощником игумена Херсонесского мужского монастыря
© Митрополит Тихон (Шевкунов)
Иеромонах Андрей (Коротков) назначен помощником игумена Херсонесского мужского монастыря
"Указом митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, исполняющего обязанности игумена Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря города Севастополя, ректор Таврической духовной семинарии иеромонах Андрей (Коротков) назначен помощником игумена Херсонесской обители", - говорится в сообщении.
При этом митрополит уточнил, что иеромонах освобожден от должностей настоятеля Александро-Невского кафедрального собора города Симферополя и благочинного Симферопольского городского церковного округа.
Ранее сообщалось, что музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за два года его работы посетили почти пять миллионов человек.
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