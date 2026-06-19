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В Форосе открылся зал спортивной борьбы для школьников - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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В Форосе открылся зал спортивной борьбы для школьников
В Форосе открылся зал спортивной борьбы для школьников - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Форосе открылся зал спортивной борьбы для школьников
В поселке Форос на Южном берегу Крыма открыли новый зал спортивной борьбы для детей. Начнет он свою работу с сентября этого года. Об этом сообщила мэр Ялты... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T16:15
2026-06-19T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В поселке Форос на Южном берегу Крыма открыли новый зал спортивной борьбы для детей. Начнет он свою работу с сентября этого года. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.Она рассказала, что бесплатные занятия для "вольников" школьного возраста стартуют в зале с сентября под руководством тренера сборной республики Нурмагомеда Нурмагомедова.В Ялте спортивной борьбой занимается 512 детей в восьми залах. При этом пять из них открыты в этом году, уточнила Павленко.Ранее в Симферополе на базе спортивной школы №3 появился новый зал для греко-римской борьбы для детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский спортсмен по гребле стал медалистом на первенстве РФВ Севастополе появится уникальный велоцентр
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новости, янина павленко, форос, ялта, крым, новости крыма, спорт, общество
В Форосе открылся зал спортивной борьбы для школьников

На Южном берегу Крыма появился новый зал спортивной борьбы для детей

16:15 19.06.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Форосе открылся зал спортивной борьбы для школьников
В Форосе открылся зал спортивной борьбы для школьников
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В поселке Форос на Южном берегу Крыма открыли новый зал спортивной борьбы для детей. Начнет он свою работу с сентября этого года. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.
"С огромным удовольствием посетила новый зал спортивной борьбы, открытый в здании нашего территориального органа", - написала Павленко в своем канале в МАКС.
Она рассказала, что бесплатные занятия для "вольников" школьного возраста стартуют в зале с сентября под руководством тренера сборной республики Нурмагомеда Нурмагомедова.
В Ялте спортивной борьбой занимается 512 детей в восьми залах. При этом пять из них открыты в этом году, уточнила Павленко.
Ранее в Симферополе на базе спортивной школы №3 появился новый зал для греко-римской борьбы для детей.
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НовостиЯнина ПавленкоФоросЯлтаКрымНовости КрымаСпортОбщество
 
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