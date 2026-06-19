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В Евпатории введен особый противопожарный режим
В Евпатории введен особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Евпатории введен особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим введен в Евпатории с пятницы, 19 июня. Об этом сообщили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T16:02
2026-06-19T16:02
2026-06-19T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Особый противопожарный режим введен в Евпатории с пятницы, 19 июня. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.Спасатели предупреждают, штрафы за административное правонарушение увеличились вдвое, они составляют от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что на Западе Крыма на период с 20 по 23 июня введен режим чрезвычайной пожарной опасности. С 1 апреля на полуострове установлен пожароопасный сезон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старт противопожарного сезона с 1 апреля – что нужно знатьЛесохранитель и термоточки: как еще будут отслеживать ситуацию в пожароопасный сезон
https://crimea.ria.ru/20260617/na-beregakh-simferopolskogo-vodokhranilischa-mchs-provelo-protivopozharnyy-reyd-1156939931.html
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В Евпатории введен особый противопожарный режим
С 19 июня в Евпатории введен особый противопожарный режим