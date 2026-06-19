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В Дании беженцы с Украины набивают тату со свастикой - власти бьют тревогу - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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В Дании беженцы с Украины набивают тату со свастикой - власти бьют тревогу
В Дании беженцы с Украины набивают тату со свастикой - власти бьют тревогу - РИА Новости Крым, 19.06.2026
В Дании беженцы с Украины набивают тату со свастикой - власти бьют тревогу
Из-за молодых беженцев с Украины в Дании наблюдается рост правого экстремизма, чем обеспокоены власти ряда коммун и полицейских округов страны. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T10:36
2026-06-19T10:36
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в мире
реабилитация нацизма
экстремизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Из-за молодых беженцев с Украины в Дании наблюдается рост правого экстремизма, чем обеспокоены власти ряда коммун и полицейских округов страны. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на главу датского центра документации и противодействия экстремизму (CDE) Кеннета Смидта Хансена.В комментарии журналистам Хансен отметил, что с весны в его ведомство поступил ряд обращений в отношении молодых украинских беженцев. Среди прочего, датчане жаловались на высказывания, которые украинцы допускали в адрес меньшинств, а также на татуировки и стиль одежды приезжей молодежи. В частности, речь идет о тату и элементах одежды в виде свастики.По словам главы ведомства, важно серьезно отнестись к возникшей тенденции, и пресекать ее на корню, чтобы она не обернулась волной насилия.Ранее политолог Павел Шипилин высказал мнение, что Европа окажет России содействие в ликвидации нацистского режима на Украине из-за оголтелой героизации УПА* нацистским режимом в Киеве. Этот процесс уже начался.Не так давно глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА"*(организация признана в России экстремистской и запрещена) отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды – ордена Белого орла. А экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что вернул украинский орден "За заслуги", врученный ему Зеленским в 2022 году.* организация признана в России экстремистской и запрещенаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Современных нацистов ждет участь предшественников – Аксенов о геноцидеНацистская лоботомия: чем грозит ЕС забвение итогов Второй мировой войныВ лице киевского режима Европа поддерживает нацистов - политолог
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РИА Новости Крым
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96
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
дания, новости, украина, беженцы, в мире, реабилитация нацизма, экстремизм
В Дании беженцы с Украины набивают тату со свастикой - власти бьют тревогу

Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди украинских беженцев

10:36 19.06.2026
 
 / Перейти в фотобанкФлаг Дании
Флаг Дании
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Из-за молодых беженцев с Украины в Дании наблюдается рост правого экстремизма, чем обеспокоены власти ряда коммун и полицейских округов страны. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на главу датского центра документации и противодействия экстремизму (CDE) Кеннета Смидта Хансена.
"Несколько коммун и полицейских округов сейчас обеспокоены новой тенденцией, проявляющейся в росте правого экстремизма среди молодых украинских беженцев в Дании", - цитирует телерадиокомпанию РИА Новости.
В комментарии журналистам Хансен отметил, что с весны в его ведомство поступил ряд обращений в отношении молодых украинских беженцев. Среди прочего, датчане жаловались на высказывания, которые украинцы допускали в адрес меньшинств, а также на татуировки и стиль одежды приезжей молодежи. В частности, речь идет о тату и элементах одежды в виде свастики.
По словам главы ведомства, важно серьезно отнестись к возникшей тенденции, и пресекать ее на корню, чтобы она не обернулась волной насилия.
"Это часть более масштабной тенденции роста правого экстремизма, которую мы наблюдаем в последние годы", - обозначил он.
Ранее политолог Павел Шипилин высказал мнение, что Европа окажет России содействие в ликвидации нацистского режима на Украине из-за оголтелой героизации УПА* нацистским режимом в Киеве. Этот процесс уже начался.
Не так давно глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА"*(организация признана в России экстремистской и запрещена) отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды – ордена Белого орла. А экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что вернул украинский орден "За заслуги", врученный ему Зеленским в 2022 году.
* организация признана в России экстремистской и запрещена
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