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Утверждена программа изучения арабского языка в школах России
Утверждена программа изучения арабского языка в школах России - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Утверждена программа изучения арабского языка в школах России
В России утвердили программу изучения арабского языка в школах. Об этом сообщили в правительстве РФ со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T22:20
2026-06-19T22:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В России утвердили программу изучения арабского языка в школах. Об этом сообщили в правительстве РФ со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.По словам министра, подготовлены и переведены на арабский язык русские народные сказки, книга о России и книги русских писателей – их передали в Объединенные Арабские Эмираты.Отмечается, что в рамках программы школьного обмена ежегодно эмиратские школьники посещают Россию, а российские обучающиеся – ОАЭ, ведется подготовка эмиратских учащихся к олимпиадам по физике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:33 крымских выпускника сдали ЕГЭ на 100 балловВ Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языкуРусские гении предвидят глобальные события – Константинов
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РИА Новости Крым
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новости, образование в крыму и севастополе, образование в россии, оаэ , сергей кравцов
Утверждена программа изучения арабского языка в школах России
Минпросвещенияутвердило программу изучения арабского языка в российских школах
22:20 19.06.2026 (обновлено: 22:21 19.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В России утвердили программу изучения арабского языка в школах. Об этом сообщили в правительстве РФ со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.
"Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку. Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года", – рассказал Кравцов в ходе рабочей встречи, посвященной вопросам деятельности Образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в Областной гимназии им. Е.М. Примакова.
По словам министра, подготовлены и переведены на арабский язык русские народные сказки, книга о России и книги русских писателей – их передали в Объединенные Арабские Эмираты.
Отмечается, что в рамках программы школьного обмена ежегодно эмиратские школьники посещают Россию, а российские обучающиеся – ОАЭ, ведется подготовка эмиратских учащихся к олимпиадам по физике.
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