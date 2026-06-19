https://crimea.ria.ru/20260619/utverzhdena-programma-izucheniya-arabskogo-yazyka-v-shkolakh-rossii-1157019137.html

Утверждена программа изучения арабского языка в школах России

Утверждена программа изучения арабского языка в школах России - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Утверждена программа изучения арабского языка в школах России

В России утвердили программу изучения арабского языка в школах. Об этом сообщили в правительстве РФ со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T22:20

2026-06-19T22:20

2026-06-19T22:21

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сергей кравцов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В России утвердили программу изучения арабского языка в школах. Об этом сообщили в правительстве РФ со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.По словам министра, подготовлены и переведены на арабский язык русские народные сказки, книга о России и книги русских писателей – их передали в Объединенные Арабские Эмираты.Отмечается, что в рамках программы школьного обмена ежегодно эмиратские школьники посещают Россию, а российские обучающиеся – ОАЭ, ведется подготовка эмиратских учащихся к олимпиадам по физике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:33 крымских выпускника сдали ЕГЭ на 100 балловВ Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языкуРусские гении предвидят глобальные события – Константинов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, образование в крыму и севастополе, образование в россии, оаэ , сергей кравцов