У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста сейчас выросла очередь со стороны Керчи
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду пятницы начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года на мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.