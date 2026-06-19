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У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 19.06.2026
У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста к обеду пятницы начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T14:03
2026-06-19T14:03
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду пятницы начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года на мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, новости крыма
У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста сейчас выросла очередь со стороны Керчи

14:03 19.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду пятницы начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года на мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
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