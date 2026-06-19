https://crimea.ria.ru/20260619/tseremoniya-zakrytiya-mezhdunarodnogo-kinofestivalya-evraziya-kinofest-v-sochi---translyatsiya--1157013559.html

Церемония закрытия Международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" в Сочи - трансляция

Церемония закрытия Международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" в Сочи - трансляция - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Церемония закрытия Международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" в Сочи - трансляция

В Сочи проходит торжественная церемония закрытия III Международного фестиваля кино "Евразия Кинофест". За восемь дней кинематографисты из 53 стран, включая... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T17:31

2026-06-19T17:31

2026-06-19T17:47

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В Сочи проходит торжественная церемония закрытия III Международного фестиваля кино "Евразия Кинофест". За восемь дней кинематографисты из 53 стран, включая участников из ближнего зарубежья, представили свои лучшие работы и пообщались со зрителями. Смотрите прямую трансляцию награждения участников на сайте РИА Новости Крым.

сочи

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, маргарита симоньян, культура, кино, россия, видео, видео