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Церемония закрытия Международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" в Сочи - трансляция
Церемония закрытия Международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" в Сочи - трансляция - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Церемония закрытия Международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" в Сочи - трансляция
В Сочи проходит торжественная церемония закрытия III Международного фестиваля кино "Евразия Кинофест". За восемь дней кинематографисты из 53 стран, включая... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T17:31
2026-06-19T17:31
2026-06-19T17:47
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В Сочи проходит торжественная церемония закрытия III Международного фестиваля кино "Евразия Кинофест". За восемь дней кинематографисты из 53 стран, включая участников из ближнего зарубежья, представили свои лучшие работы и пообщались со зрителями. Смотрите прямую трансляцию награждения участников на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, новости, маргарита симоньян, культура, кино, россия, видео, видео
Церемония закрытия Международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" в Сочи - трансляция
Церемония закрытия Международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" в Сочи
17:31 19.06.2026 (обновлено: 17:47 19.06.2026)