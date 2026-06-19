Рейтинг@Mail.ru
Церемония закрытия Международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" в Сочи - трансляция - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260619/tseremoniya-zakrytiya-mezhdunarodnogo-kinofestivalya-evraziya-kinofest-v-sochi---translyatsiya--1157013559.html
Церемония закрытия Международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" в Сочи - трансляция
Церемония закрытия Международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" в Сочи - трансляция - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Церемония закрытия Международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" в Сочи - трансляция
В Сочи проходит торжественная церемония закрытия III Международного фестиваля кино "Евразия Кинофест". За восемь дней кинематографисты из 53 стран, включая... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T17:31
2026-06-19T17:47
сочи
новости
маргарита симоньян
культура
кино
россия
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/13/1157013430_68:0:1945:1056_1920x0_80_0_0_cb16c6a94de86e6a7f288df23989f31f.jpg
В Сочи проходит торжественная церемония закрытия III Международного фестиваля кино "Евразия Кинофест". За восемь дней кинематографисты из 53 стран, включая участников из ближнего зарубежья, представили свои лучшие работы и пообщались со зрителями. Смотрите прямую трансляцию награждения участников на сайте РИА Новости Крым.
сочи
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/13/1157013430_385:0:1770:1039_1920x0_80_0_0_cd43560a6c3bdc8aa6f768f86e55f8fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, новости, маргарита симоньян, культура, кино, россия, видео, видео
Церемония закрытия Международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" в Сочи - трансляция

Церемония закрытия Международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" в Сочи

17:31 19.06.2026 (обновлено: 17:47 19.06.2026)
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
В Сочи проходит торжественная церемония закрытия III Международного фестиваля кино "Евразия Кинофест". За восемь дней кинематографисты из 53 стран, включая участников из ближнего зарубежья, представили свои лучшие работы и пообщались со зрителями.
Смотрите прямую трансляцию награждения участников на сайте РИА Новости Крым.
СочиНовостиМаргарита СимоньянКультураКиноРоссияВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52Атака ВСУ на Севастополь отбита - власти рассказали о последствиях
18:45В Крыму осудили врача за смерть пациента
18:33Отбой пятой за день тревоги объявлен в Севастополе
18:32Севастополь отбивает новую атаку ВСУ
18:26Москву атаковали 76 дронов ВСУ
18:03В Севастополе в пятый раз объявлена воздушная тревога
17:58Парк "Ясная поляна" в Ялте отремонтируют
17:37В Раздольном отреставрировали памятный знак на месте Братской могилы
17:31Церемония закрытия Международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" в Сочи - трансляция
17:14Топливный дефицит и цены на нефтепродукты – что решили в Кабмине
17:05Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов пятницы
16:35В Севастополе с владельца покусавших девочку собак требуют компенсацию
16:15В Форосе открылся зал спортивной борьбы для школьников
16:09Бастрыкин запросил доклад после некачественной медпомощи крымчанке
16:02В Евпатории введен особый противопожарный режим
15:58В Крыму директор фирмы скрыла 11 млн рублей налогов
15:41В России создано 50 экспозиций для увековечения памяти жертв геноцида
15:18В Севастополе отбой воздушной тревоги
15:08Каждый знает свой маневр: как разминируют дороги Запорожской области
14:56ПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России
Лента новостейМолния