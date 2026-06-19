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ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25%
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25% - РИА Новости Крым, 19.06.2026
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25%
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T13:33
2026-06-19T13:33
2026-06-19T13:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых, следует из заявления регулятора.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали, что Банк России на фоне замедления инфляции в апреле-мае, снижения инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса, охлаждения экономики и крепкого рубля снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 14% годовых.Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ–2026, что страна вправе рассчитывать на снижение ставки ЦБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ключевая ставка, банк, банк россии, экономика, россия
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25%
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25%
13:33 19.06.2026 (обновлено: 13:35 19.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых, следует из заявления регулятора.
"Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых", – сказано в сегодняшнем заявлении.
Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали, что Банк России на фоне замедления инфляции в апреле-мае, снижения инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса, охлаждения экономики и крепкого рубля снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 14% годовых.
Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ–2026, что страна вправе рассчитывать на снижение ставки ЦБ.
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