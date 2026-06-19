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ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25%

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25% - РИА Новости Крым, 19.06.2026

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25%

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T13:33

2026-06-19T13:33

2026-06-19T13:35

ключевая ставка

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банк россии

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых, следует из заявления регулятора.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали, что Банк России на фоне замедления инфляции в апреле-мае, снижения инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса, охлаждения экономики и крепкого рубля снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 14% годовых.Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ–2026, что страна вправе рассчитывать на снижение ставки ЦБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ключевая ставка, банк, банк россии, экономика, россия