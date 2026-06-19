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Топливный дефицит и цены на нефтепродукты – что решили в Кабмине - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Топливный дефицит и цены на нефтепродукты – что решили в Кабмине
Топливный дефицит и цены на нефтепродукты – что решили в Кабмине - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Топливный дефицит и цены на нефтепродукты – что решили в Кабмине
Власти РФ разработают меры по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов и недопущению дисбалансов в регионах, а также проверят и проанализируют цены на... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T17:14
2026-06-19T17:14
новости
александр новак
топливо
россия
дефицит топлива в крыму
бензин
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Власти РФ разработают меры по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов и недопущению дисбалансов в регионах, а также проверят и проанализируют цены на топливо. Об этом по итогам заседания штаба по нефтепродуктам сообщает пресс-служба Правительства РФ.Также вице-премьер подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг и контроль цен для создания условий доступности нефтепродуктов для потребителей.Профильным ведомствам поручено подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты.Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил ранее в пятницу, что сейчас в стране сложилась непростая ситуация на рынке нефтепродуктов, но заправки топливной компании готовы к работе и обеспечены бензином в нужном объеме.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.18 мая Минтопэнерго Крыма сообщало, что республике дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров. 15 июня в Минэнерго РФ заявили, что поставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым преодолеет проблему с поставками бензинаВ Севастополе женщина продавала "материковый" бензин по 200 рублей за литрКогда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодов
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, александр новак, топливо, россия, дефицит топлива в крыму, бензин, экономика
Топливный дефицит и цены на нефтепродукты – что решили в Кабмине

Власти РФ разработают меры по недопущению локальных дисбалансов с топливом – Кабмин

17:14 19.06.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Власти РФ разработают меры по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов и недопущению дисбалансов в регионах, а также проверят и проанализируют цены на топливо. Об этом по итогам заседания штаба по нефтепродуктам сообщает пресс-служба Правительства РФ.
"Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Министерства энергетики. Все принимаемые решения направлены на поддержание стабильности поставок нефтепродуктов потребителям и недопущение возникновения локальных дисбалансов на рынке", – сообщает пресс-служба со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.
Также вице-премьер подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг и контроль цен для создания условий доступности нефтепродуктов для потребителей.
Профильным ведомствам поручено подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил ранее в пятницу, что сейчас в стране сложилась непростая ситуация на рынке нефтепродуктов, но заправки топливной компании готовы к работе и обеспечены бензином в нужном объеме.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
18 мая Минтопэнерго Крыма сообщало, что республике дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров. 15 июня в Минэнерго РФ заявили, что поставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно.
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