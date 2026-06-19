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США намеренно скрывали данные о биолабораториях на Украине и в других странах

США намеренно скрывали данные о биолабораториях на Украине и в других странах - РИА Новости Крым, 19.06.2026

США намеренно скрывали данные о биолабораториях на Украине и в других странах

Власти США намеренно утаивали информацию о спонсируемых ими биолабораториях на Украине и в других странах. Об этом заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T12:53

2026-06-19T12:53

2026-06-19T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Власти США намеренно утаивали информацию о спонсируемых ими биолабораториях на Украине и в других странах. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.В Минобороны отметили, что офис Главы национальной разведки опубликовал рассекреченные документы, подтверждающие, что власти США намеренно скрывали сведения о биолабораториях, которые проводили исследования с опасными патогенами, практически без какого-либо контроля или надзора и продолжают это делать.В списке работающих на территории биолабораторий есть Одесский Научно-исследовательский противочумный институт имени Мечникова, который обозначен на карте как место "хранения биологического оружия", уточнил Ртищев."Как следует из приведенного документа, заказчиком его реконструкции выступает Министерство обороны США, а подрядчиком является аффилированная с американским военным ведомством компания "Блэк энд Вич", - пояснил он.Деятельность этого института вызывала множество вопросов в ходе созванного по инициативе России консультативного совещания государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Они касались необоснованно завышенных объемов хранения контейнеров с возбудителями холеры, туляремии и бруцеллеза в отсутствие документального подтверждения их использования в мирных целях , добавил генерал-лейтенант.Также в интересах американских биолабораторий работал Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове."Перечень изучаемых институтом инфекционных болезней животных включает тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли. В их числе – высоко патогенный грипп птиц, а также африканская и классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла, обладающие пандемическим потенциалом", - заявил Ртищев.По его словам, явную военно-биологическую направленность имеют украинские проекты под кодовым названием Ю-Пи, которые не были включены в указанный пресс-релиз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, биолаборатории, украина, сша, в мире, биологическое оружие, новости, войска рхбз