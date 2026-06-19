https://crimea.ria.ru/20260619/situatsiya-s-toplivom--v-rosnefti-sdelali-zayavlenie-1156999332.html

Ситуация с топливом – в Роснефти сделали заявление

Ситуация с топливом – в Роснефти сделали заявление - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Ситуация с топливом – в Роснефти сделали заявление

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что сейчас в стране сложилась непростая ситуация на рынке нефтепродуктов, но заправки топливной компании готовы к работе и... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T11:29

2026-06-19T11:29

2026-06-19T11:29

игорь сечин

роснефть

топливо

бензин

азс

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что сейчас в стране сложилась непростая ситуация на рынке нефтепродуктов, но заправки топливной компании готовы к работе и обеспечены бензином в нужном объеме. Сечин подчеркнул, что на данный момент практически на всех АЗС "Роснефти" нет ограничений на заправку топливом. Глава "Роснефти" добавил, что некоторые поставщики снижают отпуск топлива, и это создает дополнительные сложности, но "Роснефть" на своих заправках будет обеспечивать его гарантированно.По словам Игоря Сечина, "Роснефть" гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельского хозяйства. Компания практически не отправляет на экспорт нефтепродукты, у нее в приоритете обеспечение российских потребителей. Сейчас идет работа по увеличению добычи, учитывая, что сделка ОПЕК+ это позволяет, и все объемы сырья будут проданы.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.18 мая Минтопэнерго Крыма сообщало, что республике дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров.15 июня в Минэнерго РФ заявили, что поставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым преодолеет проблему с поставками бензинаКогда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодовГде в Белогорском районе можно купить бензин

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь сечин, роснефть, топливо, бензин, азс, новости