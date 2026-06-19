Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с топливом – в Роснефти сделали заявление - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260619/situatsiya-s-toplivom--v-rosnefti-sdelali-zayavlenie-1156999332.html
Ситуация с топливом – в Роснефти сделали заявление
Ситуация с топливом – в Роснефти сделали заявление - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Ситуация с топливом – в Роснефти сделали заявление
Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что сейчас в стране сложилась непростая ситуация на рынке нефтепродуктов, но заправки топливной компании готовы к работе и... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T11:29
2026-06-19T11:29
игорь сечин
роснефть
топливо
бензин
азс
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870747_0:87:1618:997_1920x0_80_0_0_1fedaca23c433402a20d36bf8e1bd213.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что сейчас в стране сложилась непростая ситуация на рынке нефтепродуктов, но заправки топливной компании готовы к работе и обеспечены бензином в нужном объеме. Сечин подчеркнул, что на данный момент практически на всех АЗС "Роснефти" нет ограничений на заправку топливом. Глава "Роснефти" добавил, что некоторые поставщики снижают отпуск топлива, и это создает дополнительные сложности, но "Роснефть" на своих заправках будет обеспечивать его гарантированно.По словам Игоря Сечина, "Роснефть" гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельского хозяйства. Компания практически не отправляет на экспорт нефтепродукты, у нее в приоритете обеспечение российских потребителей. Сейчас идет работа по увеличению добычи, учитывая, что сделка ОПЕК+ это позволяет, и все объемы сырья будут проданы.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.18 мая Минтопэнерго Крыма сообщало, что республике дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров.15 июня в Минэнерго РФ заявили, что поставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым преодолеет проблему с поставками бензинаКогда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодовГде в Белогорском районе можно купить бензин
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870747_178:0:1618:1080_1920x0_80_0_0_61503058b7a0a8c227ddb38ce9d26261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь сечин, роснефть, топливо, бензин, азс, новости
Ситуация с топливом – в Роснефти сделали заявление

На рынке нефтепродуктов в России сложилась непростая конъюнктура – Сечин

11:29 19.06.2026
 
© РИА Новости КрымПистолеты на заправке
Пистолеты на заправке - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что сейчас в стране сложилась непростая ситуация на рынке нефтепродуктов, но заправки топливной компании готовы к работе и обеспечены бензином в нужном объеме.
"Действительно, на рынке нефтепродуктов непростая конъюнктура, есть объективные факторы, есть фундаментальные - высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы, которые накладываются на внеплановые работы на НПЗ", - цитирует РИА Новости выступление главы "Роснефти" на годовом собрании акционеров.
Сечин подчеркнул, что на данный момент практически на всех АЗС "Роснефти" нет ограничений на заправку топливом.
"Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом. Мы считаем, что раздувать ажиотаж не надо. Все заправки на 100% у нас подготовлены к работе, и можете даже не сомневаться, все будет стабильно работать, но, конечно, мы будем следить за состоянием рынка", - добавил Сечин.
Глава "Роснефти" добавил, что некоторые поставщики снижают отпуск топлива, и это создает дополнительные сложности, но "Роснефть" на своих заправках будет обеспечивать его гарантированно.
По словам Игоря Сечина, "Роснефть" гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельского хозяйства. Компания практически не отправляет на экспорт нефтепродукты, у нее в приоритете обеспечение российских потребителей. Сейчас идет работа по увеличению добычи, учитывая, что сделка ОПЕК+ это позволяет, и все объемы сырья будут проданы.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
18 мая Минтопэнерго Крыма сообщало, что республике дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров.
15 июня в Минэнерго РФ заявили, что поставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым преодолеет проблему с поставками бензина
Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодов
Где в Белогорском районе можно купить бензин
 
Игорь СечинРоснефтьТопливоБензинАЗСНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47Взятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судить
13:33ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25%
13:30Воздушная тревога в Севастополе звучит в четвертый раз за сутки
13:17Чума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие
13:12ВСУ теряют людей и технику – страшные цифры потерь Киева за неделю
12:57Выдачи льготной и рыночной ипотеки ВТБ сравнялись
12:53США намеренно скрывали данные о биолабораториях на Украине и в других странах
12:47Путин провел оперативное совещание Совбеза
12:41Восьмилетняя девочка погибла при атаке ВСУ на Подмосковье
12:32Армия России нанесла семь ударов возмездия
12:26В Севастополе женщина продавала "материковый" бензин по 200 рублей за литр
12:17В Крыму изменили движение поездов "Таврия" на один день
12:15Армия России освободила Юрковку в ДНР
12:09Серия мощных землетрясений произошла на Камчатке – что известно
11:59Более 5 миллионов россиян получают пенсию через ВТБ
11:52В Севастополе в пятницу паром пропустит два рейса
11:44Новости Севастополя: пять атак ВСУ на город отбили за ночь и утро
11:39Алушта в понедельник останется без воды
11:34Взрывы и стрельба слышны вдоль всего побережья Севастополя
11:29Ситуация с топливом – в Роснефти сделали заявление
Лента новостейМолния