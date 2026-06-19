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Ситуация с топливом – в Роснефти сделали заявление
Ситуация с топливом – в Роснефти сделали заявление - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Ситуация с топливом – в Роснефти сделали заявление
Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что сейчас в стране сложилась непростая ситуация на рынке нефтепродуктов, но заправки топливной компании готовы к работе и... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T11:29
2026-06-19T11:29
2026-06-19T11:29
игорь сечин
роснефть
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что сейчас в стране сложилась непростая ситуация на рынке нефтепродуктов, но заправки топливной компании готовы к работе и обеспечены бензином в нужном объеме. Сечин подчеркнул, что на данный момент практически на всех АЗС "Роснефти" нет ограничений на заправку топливом. Глава "Роснефти" добавил, что некоторые поставщики снижают отпуск топлива, и это создает дополнительные сложности, но "Роснефть" на своих заправках будет обеспечивать его гарантированно.По словам Игоря Сечина, "Роснефть" гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельского хозяйства. Компания практически не отправляет на экспорт нефтепродукты, у нее в приоритете обеспечение российских потребителей. Сейчас идет работа по увеличению добычи, учитывая, что сделка ОПЕК+ это позволяет, и все объемы сырья будут проданы.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.18 мая Минтопэнерго Крыма сообщало, что республике дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров.15 июня в Минэнерго РФ заявили, что поставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым преодолеет проблему с поставками бензинаКогда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодовГде в Белогорском районе можно купить бензин
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игорь сечин, роснефть, топливо, бензин, азс, новости
Ситуация с топливом – в Роснефти сделали заявление
На рынке нефтепродуктов в России сложилась непростая конъюнктура – Сечин
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что сейчас в стране сложилась непростая ситуация на рынке нефтепродуктов, но заправки топливной компании готовы к работе и обеспечены бензином в нужном объеме.
"Действительно, на рынке нефтепродуктов непростая конъюнктура, есть объективные факторы, есть фундаментальные - высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы, которые накладываются на внеплановые работы на НПЗ", - цитирует РИА Новости выступление главы "Роснефти" на годовом собрании акционеров.
Сечин подчеркнул, что на данный момент практически на всех АЗС "Роснефти" нет ограничений на заправку топливом.
"Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом. Мы считаем, что раздувать ажиотаж не надо. Все заправки на 100% у нас подготовлены к работе, и можете даже не сомневаться, все будет стабильно работать, но, конечно, мы будем следить за состоянием рынка", - добавил Сечин.
Глава "Роснефти" добавил, что некоторые поставщики снижают отпуск топлива, и это создает дополнительные сложности, но "Роснефть" на своих заправках будет обеспечивать его гарантированно.
По словам Игоря Сечина, "Роснефть" гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельского хозяйства. Компания практически не отправляет на экспорт нефтепродукты, у нее в приоритете обеспечение российских потребителей. Сейчас идет работа по увеличению добычи, учитывая, что сделка ОПЕК+ это позволяет, и все объемы сырья будут проданы.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина. В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. 18 мая Минтопэнерго Крыма сообщало, что республике дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров. 15 июня в Минэнерго РФ заявили, что поставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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