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Синхронисты из Севастополя взяли золото на всероссийских соревнованиях

Синхронисты из Севастополя взяли золото на всероссийских соревнованиях - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Синхронисты из Севастополя взяли золото на всероссийских соревнованиях

Сборная команда Севастополя стала абсолютным чемпионом в возрасте до 13 лет на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию. Об этом сообщил в пятницу... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T19:33

2026-06-19T19:33

2026-06-19T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Сборная команда Севастополя стала абсолютным чемпионом в возрасте до 13 лет на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию. Об этом сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев.По словам губернатора, соревнования состоялись в Алуште на базе тренировочного центра сборных команд России "Крымский". За медали боролись более 100 спортсменов из семи регионов страны. В течение нескольких дней синхронисты выступили с программами в разных дисциплинах.В частности, Ирина Денисова взяла два золота — в фигурах и соло до 13 лет, Альбина Онищенко и Ирина Денисова – в дуэте. Кроме того Альбина Онищенко, Ирина Денисова, Александра Майчук, Полина Квашнина, Юлия Левицкая, Елизавета Граник и Вера Горбунова завоевали первое место в групповой программе.Золотов в комбинированная группе у Альбины Онищенко, Александра Майчука, Полины Квашниной, Юлии Левицкой, Елизаветы Граник, Веры Горбуновой, Марии Леонтович и Валерии Гарбузовой.Кроме того, Елизавета Граник взяла серебро в фигурах и соло до 13 лет, а Арина Долганова – в соло в возрастной категории 13-15 лет.В мае спортсмены из Севастополя с поражением опорно-двигательного аппарата привезли 18 медалей с чемпионата России по плаванию, сообщал Развожаев ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин победил на Первенстве России по велоспортуВ Форосе открылся зал спортивной борьбы для школьниковКрымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITF

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