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Школьницы из Крыма взяли золото и серебро на Чемпионате мира по фитнесу
Школьницы из Крыма взяли золото и серебро на Чемпионате мира по фитнесу - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Школьницы из Крыма взяли золото и серебро на Чемпионате мира по фитнесу
Две юные спортсменки из Крыма вошли в число лидеров по акробатическому и функциональному фитнесу на чемпионате мира. Об этом сообщили пресс-службе правительства РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T19:12
2026-06-19T19:12
2026-06-19T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Две юные спортсменки из Крыма вошли в число лидеров по акробатическому и функциональному фитнесу на чемпионате мира. Об этом сообщили пресс-службе правительства Крыма.Чемпионат мира IFBB по фитнесу среди детей проходил в Сербии. Соревнования проходили с 13 по 15 июня.Ранее сообщалось, что Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов. Как сказано в релизе организации, решение вступит в силу с Чемпионата мира, стартующего 22 июля в Гонконге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастопольской школе искусств будут преподавать фехтование и степСевастопольский спортсмен по гребле стал медалистом на первенстве РФКрымчанка заняла первое место на чемпионате РФ по смешанному единоборству
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Школьницы из Крыма взяли золото и серебро на Чемпионате мира по фитнесу
Юные спортсменки из Крыма взяли золото и серебро на Чемпионате мира по фитнесу