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Севастополь отбивает новую атаку ВСУ
Севастополь отбивает новую атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Севастополь отбивает новую атаку ВСУ
Севастополь отбивает новую атаку ВСУ - дрон сбит над поселком Сахарная головка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T18:32
2026-06-19T18:32
2026-06-19T18:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Севастополь отбивает новую атаку ВСУ - дрон сбит над поселком Сахарная головка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Тревогу в городе объявили в пятый раз с начала суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Севастополь отбивает новую атаку ВСУ
Севастополь отбивает новую атаку ВСУ - дрон сбит над поселком Сахарная головка
18:32 19.06.2026 (обновлено: 18:38 19.06.2026)