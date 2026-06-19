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Севастополь отбивает новую атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Севастополь отбивает новую атаку ВСУ
Севастополь отбивает новую атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Севастополь отбивает новую атаку ВСУ
Севастополь отбивает новую атаку ВСУ - дрон сбит над поселком Сахарная головка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Севастополь отбивает новую атаку ВСУ - дрон сбит над поселком Сахарная головка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Тревогу в городе объявили в пятый раз с начала суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Севастополь отбивает новую атаку ВСУ

Севастополь отбивает новую атаку ВСУ - дрон сбит над поселком Сахарная головка

18:32 19.06.2026 (обновлено: 18:38 19.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Севастополь отбивает новую атаку ВСУ - дрон сбит над поселком Сахарная головка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбит 1 БПЛА в районе Сахарной головки. ️Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах", - написал он в своем канале в МАКС.
Тревогу в городе объявили в пятый раз с начала суток.
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